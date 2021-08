FC Iserlohn nun gegen Schalke für Lasbeck

Foto: Michael May

Iserlohn. Der FC Iserlohn erwartet die U23 des Traditionsklubs am Mittwoch um 19 Uhr zum Benefizspiel

Selten sind Vorbereitungsspiele des FC Iserlohn von derart hoher Bedeutung wie in diesen Tagen. Genau wie am Freitag gegen Rot-Weiss Essen (0:5) steht auch an diesem Mittwoch ab 19 Uhr die Partie im Zeichen der Hochwasserkatastrophe. Erneut gastiert aus diesem Grund ein klangvoller Verein im Hembergstadion, diesmal handelt es sich um den FC Schalke 04, der mit seiner Regionalligamannschaft kommt. Der FCI und die Königsblauen sind seit einigen Jahren Kooperationspartner, das erleichterte die kurzfristige Vereinbarung dieses Spiels, dessen Erlös komplett dem VfR Lasbeck-Stenglingsen zugute kommt. Der Eintrittspreis beträgt sieben Euro.

„Natürlich steht der gute Zweck im Vordergrund“, sagt Iserlohns Trainer Max Borchmann, den allerdings weiterhin immense personelle Probleme plagen. Sie waren auch schon am Sonntag akut, weshalb der Test bei Oberligist TSG Sprockhövel (0:3) auf zweimal 35 Minuten verkürzt wurde.

Der FC Iserlohn ist personell weiterhin auf Kante genäht

Heute geht es definitiv wieder über 90 Minuten, obwohl Borchmann im Vorgespräch am Dienstagnachmittag nur mit elf Feldspielern und drei Torhütern fest planen konnte. Sechs Spieler, darunter erfahrene Korsettstangen wie Sascha Ernst und Kapitän Anjo Wilmanns fehlen definitiv, hinter der Einsatzfähigkeit von fünf weiteren Akteuren stand zuletzt noch ein Fragezeichen. Borchmann stellte deswegen in Aussicht, dass er sein Team mit Spielern aus der U19 und der zweiten Mannschaft auffüllen wird.

Doch Abstriche, was seine sportlichen Erwartungen angeht, macht er deswegen noch lange nicht. „Ich möchte schon, dass wir unsere Spielidee auf den Platz bringen und so mutig wie gegen Essen auftreten. Wir sollten nur noch etwas zielstrebiger vor dem Tor sein.“ Dabei lässt Borchmann die Qualität des Gegners nicht außer Acht.

Ex FCI-Spieler Bleron Krasniqi steht im Schalker Aufgebot

Die Namen einiger Alt-Internationaler, wie es in der Vergangenheit schon häufiger der Fall war, tauchen im aktuellen Schalker Kader des früheren Bundesligaspielers und Zweitligatrainers Torsten Fröhling zwar nicht auf, aber etliche Spieler stammen aus der eigenen Jugend – sie lernten also unter dem legendären U19-Trainer Norbert Elgert. Im Kader aufgelistet ist mit Bleron Krasniqi auch ein Talent, das in der Jugend auch schon für den FC Iserlohn spielte.

Max Borchmann denkt noch an einen weiteren Faktor: „Für Schalke geht die Saison in zwei Wochen los, wir werden also auf eine Mannschaft treffen, die topfit ist.“

