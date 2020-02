FC Iserlohn ohne Gegentor zum Titelgewinn

Die D-Junioren des FC Iserlohn setzten sich souverän bei den Hallenstadtmeisterschaften in Letmathe durch und jubelten über den Pokal.

Iserlohn. D-Junioren des FCI triumphieren bei den Hallenstadtmeisterschaften.

Die U13 des FC Iserlohn sicherte sich bei den Fußball-Hallenstadtmeisterschaften der D-Junioren, die am vergangenen Wochenende in der Letmather Humpferthalle ausgetragen wurden, souverän den Titel. Im Finale besiegten die Iserlohner die Letmather mit 3:0.

Im gesamten Turnier blieb die Mannschaft des Trainergespanns Sascha Clever und Rüdiger Beste ohne Gegentreffer. In der Gruppe A bot nur Dröschede dem FCI einigermaßen Paroli und unterlag nur knapp mit 0:1. Die weiteren Spiele gewann der FCI klar gegen Kalthof (6:0) und Sümmern (4:0). Als Zweitplatzierter dieser Gruppe zogen die SF Sümmern in die Finalrunde ein. Die Sportfreunde gewannen gegen Dröschede (2:1) und Kalthof (3:0).

Ausgeglichener verlief die Gruppe B mit dem ASSV Letmathe, SC Hennen, Iserlohner TS und VfK Iserlohn. Hier setzte sich am Ende Gastgeber ASSV Letmathe als Gruppenerster durch. Nach einem 2:2 gegen Hennen gewannen die Letmather gegen den VfK (4:0) und die ITS (3:0). Zweiter wurde hier der SC Hennen aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber der Turnerschaft. Die Zebras gewannen gegen den VfK (2:1) und verloren mit dem gleichen Ergebnis gegen die ITS. Da die Iserlohner aber gegen Letmathe mit 0:3 verloren, war Hennen weiter.

Im Halbfinale setzte sich der FCI knapp mit 1:0 gegen den SC Hennen durch. Auch die zweite Partie verlief äußerst spannend, am Ende unterlag Sümmern den Letmathern ebenfalls knapp mit 1:2.

Im Spiel um Platz drei behielten die Hennener mit 2:1 die Oberhand gegen Sümmern. Das Finale wurde dann wieder zu einer deutlichen Angelegenheit des FCI, der auch gegen Ausrichter Letmathe ohne Gegentor blieb und letztlich ungeschlagen den begehrten Pokal in Empfang nehmen durfte.