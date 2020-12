FC Iserlohn plant 1000 km für guten Zweck

Iserlohn. Westfalenliga-Fußballer führen während des Lockdown teaminterne Laufwettbewerbe durch.

Für die Fußballer sind die Sportplätze weiterhin verschlossen, an Mannschaftstraining ist nicht zu denken, so dass zum Erhalt der Fitness das Laufen zu den unverzichtbaren Trainingsinhalten gehört. Den Ball aus dem Spiel zu lassen und regelmäßig die Laufschuhe zu schnüren, löst aber bei den wenigsten Fußballern Begeisterung aus.

Das weiß auch Max Borchmann, Trainer beim Westfalenligisten FC Iserlohn. Er hatte daher in der letzten Woche seine Spieler zu einem Wettbewerb verpflichtet, der die Motivation fördern sollte, sich dem Pflichtpensum intensiv zu widmen. Aus dem Kader wurden sieben Dreiergruppen gebildet, und weil einige verletzte Akteure nicht einbezogen werden konnten, traten auch der Coach selbst sowie die sportliche Leitung mit Dominik Lipki und Lukas Lenz als Team an. „Wir haben außer Konkurrenz mitgemacht, und wenn wir gewonnen hätten, wäre das für die Jungs ja ziemlich peinlich gewesen“, sagt Borchmann.

Die Gefahr bestand nicht, weil er selbst nach dem ersten Lauf massive Probleme mit dem rechten Fuß bekam. Er war in den letzten Monaten nur Rad gefahren, weil er im Knie noch die Folgen eines Kreuzbandrisses spürt. Und die Probleme im Fuß führt er auf eine anhaltende Fehlbelastung zurück.

Drei Laufeinheiten hatten die FCI-Kicker zu bewältigen, und zur exakten Messung der Distanz wurde eine spezielle App genutzt. So konnte sich jedes Teammitglied zu einer beliebigen Zeit auf seiner Lieblingsstrecke an den Start begeben und Kilometer machen. Am besten gelang das dem Trio Niklas Grzelka, Anas Akhabach und Anjo Wilmanns mit 115 km, wobei Letzterer allein immerhin über 50 km schaffte. Mannschaftsbester war er damit aber nicht. Den internen Sieg sicherte sich Routinier Ralf Schneider. „Er ist ein Fuchs, hat Anjos Lauf abgewartet und ist dann noch 400 Meter mehr gelaufen“, berichtete Max Borchmann. Für das siegreiche Team gab es als Belohnung einen trainingsfreien Tag, die nächstplatzierten kommen in den Genuss von Freigetränken, während die beiden letztplatzierten Trios eine zusätzliche Trainingseinheit absolvieren müssen.

Für den Mannschaftslaufwerden Sponsoren gesucht

Weil das Laufen auch in den nächsten Wochen ein fester Programmpunkt der Fußballer bleibt, soll es in der ersten Januarhälfte einen erneuten Mannschaftswettbewerb geben, dann allerdings in anderem Rahmen. Der FC Iserlohn will für einen guten Zweck laufen und sucht Sponsoren, die für jeden gelaufenen Kilometer Geld spenden. Und rund 1000 Kilometer in einer Woche hat sich die gesamte Mannschaft zum Ziel gesetzt. „Wir möchten ein Projekt in Iserlohn unterstützen und kontaktieren derzeit mögliche Sponsoren“, erläutert Dominik Lipki, der für Anfragen (0157-31331018) zur Verfügung steht.