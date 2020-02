FC Iserlohn streicht die Pokal-Segel

Der FC Iserlohn und die Bezirksligisten – diese unrühmliche Geschichte ist am Dienstagabend um ein weiteres Kapitel reicher geworden. Fünf Spiele gegen verschiedene Gegner aus dieser Liga konnte der FCI zuletzt nicht gewinnen. Nun strauchelte der zwei Klassen höher spielende Favorit im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals beim Geisecker SV.



Fußball, Kreispokal-Achtelfinale: Geisecker SV - FC Iserlohn 7:6 (2:0, 2:2) n. E. Es war nicht so, dass die Gastgeber auf die leichte Schulter genommen wurden, oder dass Iserlohns Trainer Mario Plechaty seinen Spielern durch die Aufstellung ein falsches Signal vermittelte. Zahlreiche Spieler, die in der Anfangself standen, dürfen auch in der Westfalenliga regelmäßig von Beginn an ran. Der einzige echte Neue war Sommerneuzugang Lars Rustige, der nach einer Schulterverletzung sein Debüt im FCI-Trikot feierte.

Pressing der mutigen Gastgeber führt zum Erfolg

Iserlohn kontrollierte das Spiel, suchte spielerisch den Weg in Geiseckes Strafraum, war in den Zweikämpfen präsent, aber offenbar doch überrascht vom selbstbewussten Auftritt des Geisecker SV, der schon nach sechs Minuten das erste Mal jubelte. Aus 18 Metern hielt Tomasso Loto drauf, der Ball schlug unhaltbar für Marvin Raab neben dem Pfosten ein. Beim 2:0 spielte Iserlohn auf Abseits. Wäre ein Schiedsrichtergespann vor Ort gewesen, hätte die Falle auch zugeschnappt. Doch der auf sich allein gestellte Unparteiische schätzte die Situation falsch ein, so dass Florian Ruß viel Zeit und Platz hatte, um auf 2:0 zu stellen. Iserlohn wurden dagegen zwei Treffer wegen Abseitsstellungen nicht anerkannt.

Nach der Pause spielte nur noch der FCI. In der 57. Minute zwang Lukas Mertens Geiseckes Torwart Tim Heldach zu einer ersten Parade. Lukas Lenz hatte Pech, dass sein Hinterkopfball an den Außenpfosten ging und ein wuchtigerer Kopfball in der 90. Minute an die Latte. Es wäre das Tor zum Viertelfinale gewesen, nachdem David Vaitkevicius und Julian Hunecke in schneller Folge ausglichen. So musste die Elfemeter-Lotterie herhalten.

FCI: Raab; Grzelka, Bröckers, Hunecke, Wilke, Meckel, Apolinarski (46. Schaulandt), Fernandes (46. Lenz), Rustige (46. Mertens), Jessey, Konar (60. Vaitkevicius).

Tore: 1:0 (7.) Loto, 2:0 (28.) Ruß, 2:1 (75., Foulelfmeter) Vaitkevicius, 2:2 (80.) Jessey.

Elfmeterschießen: 3:2 Loto, 3:3 Jessey, 4:3 Yildirim, 4:4 Hunecke, 5:4 Wotzlawski, Meckel gehalten, 6:4 Hüser, 6:5 Vaitkevicius, Manecki verschießt, 6:6 Lenz, 7:6 Ruß, Mertens verschießt.