FCI bindet Ben Binyamin

Iserlohn. Die aktuelle Zwangspause nutzt die sportliche Leitung des Fußball-Westfalenligisten FC Iserlohn, um erste Weichen für die nächste Saison zu stellen. Der Vertrag mit Stürmer Ben Binyamin wurde frühzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Das ist bemerkenswert, denn der 19-Jährige hatte sich im Heimspiel gegen Bövinghausen einen Kreuzbandriss zugezogen und wird für den Rest der laufenden Serie wohl nicht mehr zur Verfügung stehen.

„Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt, und ohne die Verletzung hätte er in den nächsten Monaten ganz sicher andere Klubs auf sich aufmerksam gemacht“, sagt der sportliche Leiter Dominik Lipki. Dass vorerst nicht gespielt werden kann, behebt beim FCI einige personelle Sorgen. Im Spiel gegen Wanne-Eickel hatte sich Mathieu Bengsch einen Bruch der Speiche zugezogen. Eine Woche Gips, drei Wochen Schiene: Das hätte normalerweise etliche verpasste Einsätze zur Folge gehabt. Weil jedoch davon auszugehen ist, dass es in diesem Jahr keine Fortsetzung der Meisterschaft mehr geben wird, nachdem aus der Landesregierung keine Signale gesendet wurden, dass das aktuelle Trainingsverbot vor Monatsende aufgehoben wird, spielt die Pause den Iserlohner Langzeitverletzten in die Karten.

Zu denen gehört auch Abwehrspieler Anjo Wilmanns, der bis zum nächsten Pflichtspiel wieder fit sein will. „Es ist nicht schön, wenn man sich mit einem Negativlauf in eine Pause begeben muss. Das hätten wir gern noch korrigiert“, sagt Lipki. „Aber mit Blick auf unsere vielen Verletzten hat die Unterbrechung auch eine gute Seite.“ Derzeit planen die Verantwortlichen keine Nachverpflichtung in der Winterpause, um auf Binyamins monatelangen Ausfall zu reagieren.