Dröschede, Hemer und Hennen starten die Testspielphase

Iserlohn. Es war zumindest geplant, dass alle überkreislichen Fußballteams am Wochenende Testspiele bestreiten. Die FCI-Partie wurde abgesagt.

Mit Landesligist TuS Sundern hat sich der FC Iserlohn auf ein Spielchen geeinigt, das am Freitag schon wieder abgesagt wurde. Der Platz im Sunderner Röhrtalstadion ist nicht bespielbar. Die Befürchtungen von FCI-Trainer Max Borchmann haben sich damit bestätigt, denn auch die eigenen Plätze konnten zuletzt nicht genutzt werden. „Wir konnten am Mittwoch, Donnerstag und Freitag nicht auf unseren Platz, und in Sundern soll es sogar geschneit haben. An den ersten beiden Tagen sind die Jungs nur gelaufen, aber dreimal hintereinander muss das nicht sein, deswegen war am Freitag frei.“

Borussia Dröschede erwartet am Sonntag um 15.30 Uhr den Bezirksligisten BW Haspe. Trainer Ercan Linke geht es darum, dass seine Jungs nach einer langen Pause wieder in einen Rhythmus kommen. Abgesehen von der Hallenstadtmeisterschaft bestritt sein Team das letzte Spiel am 19. November (1:0 gegen Arpe-Wormbach). „Große Erwartungen habe ich nicht. Wichtig ist, dass wir in vier Wochen dort sind, wo wir hin wollen.“

Auch die beiden Bezirksligisten haben Testspiele vereinbart: Die SG Hemer tritt am Sonntag um 15 Uhr beim Dortmunder Bezirksligisten Blau-Weiß Huckarde an, der SC Hennen testet ebenfalls am Sonntag um 15.15 Uhr beim Schlusslicht der Bezirksliga 8, Westfalia Wickede.

