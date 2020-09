Fenten/Butkiewicz halten gut mit

Berlin/Iserlohn. Platz sieben für Ü59-Beachvolleyballer bei der Senioren-DM in Berlin.

Die Beachvolleyballer Günter Fenten und Marian Butkiewicz vom TuS Iserlohn haben bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in Berlin einen guten siebten Platz in der Klasse Ü59 erreicht. An den Start gingen 16 Teams, die zunächst in vier Vierergruppen spielten.

In ihrer und starken Vorrundengruppe gelang den beiden aber kein guter Start: 1:2 und zweimal 0:2 lautete die ernüchternde Bilanz. Der vierte Platz bedeutete die Verliererrunde. Hier trafen Fenten/Butkiewicz auf ein Berliner Duo und gewannen mit einer stabilen Annahme und platzierten Angriffen im spannenden dritten Satz mit 17:15.

Anschließend warteten die beiden späteren, 2,05m großen Bronzemedaillengewinner, gegen die die Iserlohner ihre beste Leistung des Wochenendes zeigten. Nach verlorenem ersten Satz setzten sie den Gegner mit riskanten Aufschlägen unter Druck setzen und unterbanden deren Angriffsaufbau. Mit 16:14 im dritten Satz wurde die Partie gewonnen. Anschließend hatten Fenten/Butkiewicz gegen die alten und neuen Deutschen Meister Oldenburg/von der Lühe keine Chance und verloren deutlich mit 0:2. In den zweiten Tag starteten die Iserlohner mit einem 2:0 gegen ein Hamburger Duo, so dass direkt im Anschluss das Spiel gegen Brandenburg anstand, in dem Fenten/Butkiewicz ihre letzten Kräfte mobilisierten. Nach dem 15:12 im ersten Satz bot sich im zweiten beim Stand von 13:13 die Siegchance, die aber ungenutzt blieb. Zwei kleine Unaufmerksamkeiten der Iserlohner gaben letztendlich den Ausschlag zur unglücklichen 13:15-Niederlage Dennoch waren sie mit ihrem Abschneiden zufrieden.

Gleiches galt für den in der Halle für den TuS spielenden Michael Johanning, der mit Achim Schiller (Essen) nach dem vierten Platz in der Vorrunde mit einem knappen 2:1- Sieg in der Zwischenrunde am Ende den neunten Platz belegte. Enttäuschung dagegen bei Jürgen Henke: In der Altersklasse Ü53, gewannen er und sein Berliner Partner Ingo Lippert nur zwei Sätze, was Platz 16 bedeutete.