Fester Glaube an die Fortsetzung der Liga

Für die Profis ist die Normalität noch ein Stück weit entfernt, aber die Macher hinter den Kulissen sind fest entschlossen, diese Schritt für Schritt wieder herbeizuführen. Daneben muss der Betrieb aufrecht erhalten, der wirtschaftliche Schaden eingegrenzt werden. Oliver Ruhnert, der Geschäftsführer Profifußball bei Union Berlin, erlebt in diesen Tagen somit keine Mangel an Terminen, bevorzugt bei Videokonferenzen. Zudem gibt es den ständigen Austausch mit Spielern und Trainerteam bei den Eisernen. Und nebenbei hat er stets auch ein Auge auf die Basis, schließlich fungiert er beim FC Iserlohn als Berater der Nachwuchsabteilung. Mit ihm führten wir ein Gespräch über den großen und den kleinen Fußball in Corona-Zeiten.

Im Moment ist klar, dass es in diesem Monat keinen Bundesligafußball geben wird. Wie wahrscheinlich sind für Sie irgendwann in der Zeit danach die Geisterspiele?

Sie sind sehr wahrscheinlich, weil es die einzige Möglichkeit ist, die Saison zu beenden. Es ist zwar schlimm, ohne Zuschauer zu spielen, aber sehe keine Alternative. Und vielleicht sind die Menschen ja auch froh, zumindest am Fernsehen wieder Fußball zu sehen, um nicht nur an Corona zu denken.

Eine Beendigung der Saison wäre also für Sie keine Option?

Aus Gründen der sportlichen Fairness ist es nötig zu spielen. Wir bei Union haben etwa noch fünf Heimspiele, drei gegen Mitkonkurrenten. Ohne Zuschauer fehlt uns leider ein ganz wichtiges Element, aber man sollte diesen Wettbewerb austragen. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen.

Das Training handhaben die Profiklubs ja recht uneinheitlich. Einige trainieren zu Hause, andere in kleinen Gruppen auf der Vereinsanlage. Wann wird bei Union wieder gemeinsam trainiert?

Wir wollen am 6. April auf den Platz zurückkehren und in Zweiergruppen arbeiten. Wir haben dafür schon viele Vorkehrungen getroffen und etwa für mehr Abstand in den Kabinen gesorgt. Außerdem werden wir die Zeitspanne für das Training auf acht bis zehn Stunden am Tag ausdehnen, um das Risiko gering zu halten.

Wieviel echtes Mannschaftstraining braucht man vor dem ersten Pflichtspiel?

Schwer zu sagen. Aber es betrifft ja alle, die Voraussetzungen sind also für alle gleich. Wichtig ist aber auch hier, dass man auf einheitliche Regeln achtet.

Die Profis trainieren wieder auf dem Platz, aber hier vor Ort sind alle Anlagen bis nach den Osterferien abgeschlossen. Wie kommt das bei den Amateuren an?

Man darf nicht vergessen, dass wir hier von Profis sprechen, die so ihr Geld verdienen. In vielen Branchen gehen die Menschen in diesen Zeiten auch weiter ihrer Arbeit nach. Und man darf auch nicht vergessen, wie viel vom Profifußball abhängt. Wir reden von 60.000 Arbeitsplätzen allein an der ersten und zweiten Liga. Ich halte es aber für wichtig, dass in absehbarer Zeit auch die Sportplätze hier bei uns wieder öffnen.

Wie weit kann man eine Saison nach Ihrer Einschätzung denn strecken?

Man kann sicher den gesamten Juni spielen oder auch noch im Juli. Dann muss es eben Sonderregelungen geben, und der Rahmenterminplan muss geändert werden.

Im Amateurbereich wird auch immer wieder der Saisonabbruch diskutiert. Wie könnte eine Lösung aussehen?

Es sollte auf jeden Fall Aufsteiger geben, man kann ja Ligen aufstocken. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, dass es keine komplett faire Lösung für alle geben wird. In diesem Zusammenhang kann es aber hilfreich sein, wenn die Profis den Vorreiter geben. Wir werden sehen, ob normale Fußballspiele gefahrlos möglich, und von diesen Erfahrungen profitieren dann auch die Amateure.

Beim FC Iserlohn kümmern Sie sich um die Jugend. Wie gehen die Nachwuchskicker mit dieser Krise um?

Die scharren natürlich mit den Hufen und wollen unbedingt wieder raus. Man kann die jungen Leute sicher nicht ewig einsperren. Im Verein ist es wichtig, im Training auf bestimmte Übungen zu verzichten, auf Hygienemaßnahmen am Platz zu achten und jedem Spieler klar zu machen, dass er zu Hause zu bleiben hat, wenn er erkältet ist.

Wagen Sie eine Prognose, wann es wieder los geht?

Das ist schwer zu sagen. Wichtig ist, dass, so bald es möglich ist, weitergespielt wird.