Taekwondo Feyyaz Gümüs siegt auch in Sofia

Iserlohn. Auch in Bulgarien zeigten die heimischen Teilnehmer des TKD Center Iserlohn hervorragende Leistungen und das auf internationalem Parkett.

Vier Athleten des TKD Centers Iserlohn traten bei den Bulgarien Open G2 in Sofia an, um sich auf hochgradiger internationaler Ebene zu messen.

Den Anfang machte Fiona Schulz bei den Kadetten in der Gewichtsklasse bis 37 Kilogramm. Die Zwölfjährige zeigte bei ihrem G2-Debüt einen guten Kampf gegen ihre erfahrene serbische Gegnerin, sie musste sich dieser aber 0:2 geschlagen geben.

Feyyaz Gümüs startete bei den Junioren bis 51 kg und setzte sich in vier starken Kämpfen gegen die Konkurrenz durch. Nach Freilos zog er mit jeweils 2:0 gegen Zypern und Griechenland souverän ins Halbfinale ein. hier zog er mit 2:1 gegen Großbritannien ins Finale ein. Dort gewann er gegen den Gegner aus Moldawien erneut mit 2:1 und kehrte als Sieger wieder heim.

Bei den Senioren gingen Kaan Gümüs und Laura Goebel an den Start. Kaan musste sich hier erneut in der Gewichtsklasse bis 74 kg beweisen. Er zeigte einen starken Auftaktkampf gegen Griechenland und zog mit 2:1 in die nächste Runde ein. Hier konnte er sich gegen Kroatien nicht durchsetzen und musste sich mit 0:2 geschlagen geben.

Laura kam hervorragend ins Turnier und siegte im Auftaktkampf vorzeitig gegen Schweden. In der nächsten Runde stieß sie auf eine Gegnerin aus dem litauischen Nationalteam. Trotz starker Leistung konnte sie sich hier nicht durchsetzen und musste sich über zwei Runden geschlagen geben. Dennoch durfte sie zufrieden sein.

