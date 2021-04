FLVW verkündet das vorzeitige Ende der Fußball-Saison 20/21

Der FC Iserlohn wird in der Saison 2021/22 in einem unveränderten Westfalenligafeld an den Start gehen.

Kaiserau/Iserlohn. Alle Entscheidungen gelten auch für den Frauen- und Nachwuchsbereich. 50-Prozent-Quote ist nicht mehr erreichbar

Seit Sonntagabend ist es amtlich. Auch der Fußball- und Leichtathletik-Verband hat als einer der letzten Verbände nachgezogen und die Saison 2020/21 für beendet erklärt. Am Montag erläuterte der FLVW seine Entscheidung in der dazu anberaumten Video-Pressekonferenz.

„Es ist vorbei, die Saison ist zu Ende. Wir sind alle erleichtert nach der getroffenen Entscheidung“, sagte Präsident Gundolf Walschewski. Noch Ende März hatte der Verband Hoffnung auf eine Saisonwertung, die ist aufgrund steigender Infektionszahlen wie eine Seifenblase zerplatzt. „Wir hätten in Anbetracht der gesetzlichen Regelungen frühestens am 13. Juni mit dem Spielbetrieb beginnen können. Wegen der im Raum stehenden Ausgangsbeschränkungen hätte es aber nur zu maximal drei Spieltagen gereicht“, ergänzte FLVW-Vizepräsident Manfred Schnieders, der alle 29 Kreise mit ins Boot nahm.

Nur wenn eine Liga bis zum 30. Juni 50 Prozent der terminierten Spiele absolviert hätte, wäre die Quotienten-Regelung zum Tragen gekommen. „Die neue Spielrunde soll Mitte August beginnen, aber unter Vorbehalt. Wir wissen nicht, wie sich die Lage in den nächsten Monaten entwickelt. Dann könnte der Start auch erst Anfang September erfolgen“, stellte Schnieders klar. An diesem Dienstag will der FLVW mit den noch im Westfalenpokal befindlichen Vereinen das weitere Vorgehen abstimmen.

Die Oberliga wächst vorerst auf 23 Vereine an

Alle Ligen bleiben aus der annullierten Saison 2020/21 in der bisherigen Form bestehen. Der Wunsch aus dem Münsterland, eine weitere Landesliga-Staffel zu schaffen, wird beim Verband wohl auf Ablehnung stoßen. Eine Änderung gibt es aber dennoch. Die Oberligen müssen einen Regionalliga-Absteiger auffangen. Die heimischen Vereine, FC Iserlohn, Borussia Dröschede und der auf einen Abstiegsplatz abgerutschte Nachbar SV Hohenlimburg kicken weiter um Westfalenliga-Punkte.

In der Bezirksliga gehen der SV Deilinghofen/Sundwig, SSV Kalthof, ASSV Letmathe, SC Hennen und der zum zweiten Mal in Folge am „grünen Tisch“ gerettete 57 Sinopspor Iserlohn an den Start. Die SG Hemer (A-Liga) und die Frauen des FC Iserlohn (Landesliga) sind als ungeschlagene Tabellenführer hart getroffen, der fest ins Visier genommene Aufstieg muss nun verschoben werden.

Die vom FLVW getroffene Entscheidung gilt auch für den gesamten Frauen- und Nachwuchsbereich. „Eine 50-Prozent-Regelung war einfach nicht zu realisieren, zumal wir den Vereinen rund vier Wochen Vorlaufzeit für den Re-Start hätten einräumen müssten“, schließt sich Horst Reimann, Vorsitzender des Fußball-Kreises Iserlohn der FLVW-Argumentation an.