Fortsetzung der U13-Benefizturnier-Tradition des FC Iserlohn

Iserlohn Auch in diesem Jahr begrüßt das Orga-Team des FC Iserlohn wieder zahlreiche namhafte Bundesligaclubs zum „Gebrüder-Nolte-Cup“.

Es ist im heimischen Raum wohl eines der traditionsreichsten Nachwuchs-Hallenfußballturniere: Der seinerzeit vom Vorsitzenden der Sportfreeunde Oestrich, Rainer Schmitt, ins Leben gerufene und später vom FC Iserlohn weitergeführte „Gebrüder-Nolte-Cup“ existiert bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten und hat bis heute nichts von seiner überregionalen Anziehungskraft verloren.

„Who is who“ des deutschen U13-Nachwuchsfußballs zu Gast

So können Sascha Clever und Anja Fritsch, in deren Händen die organisatorischen Fäden seit Jahren zusammenlaufen, auch an diesem Wochenende wieder das „Who is who“ des deutschen U13-Fußballnachwuchses in der Waldstadt begrüßen. „Titelverteidiger Schalke 04 ist genauso wieder mit dabei wie die Talente zum Beispiel von Borussia Dortmund, dem VfL Bochum, Borussia Mönchengladbach, dem 1. FC Köln oder Union Berlin“, freut sich Sascha Clever über seine treuen Bundesliga-Gäste. „Die Vereine kommen jedes Jahr gerne wieder zu uns. Das spricht ja dafür, dass sie sich bei uns wohlfühlen.“

Ebenfalls freuen dürfen sich die großen und kleinen Fußball-Fans am Sonntag beim Hauptturnier auf die Mannschaften des VfL Wolfsburg, des SC Berlin, von Arminia Bielefeld und Rot-Weiss Essen. Gesetzt für die Vorrunde, die ab 8.30 Uhr ausgetragen wird, sind zudem zwei U13-Teams des gastgebenden FC Iserlohn. Hinzu kommen schließlich noch drei weitere Vereine, die sich beim vorgeschalteten Qualifikationsturnier am Samstag ab 9 Uhr durchgesetzt haben.

Absagen beim Qualifikationsturnier bereiten Sorgen

Doch gerade dieses Qualifikationsturnier bereitet Sascha Clever zunehmend schlaflose Nächte. „Es ist für die Turnierplanung mehr als ärgerlich, wenn Mannschaften ihre Zusagen gerade kurzfristig wieder zurückziehen.“ In diesem Jahr verzeichnete der Organisator bereits sieben oder acht Absagen für das Qualifikationsturnier. „Das macht die Organisation natürlich nicht gerade einfacher. Schließlich muss ich mich nach jeder Absage umgehend um Ersatz kümmern, um den aufgestellten Turnierplan nicht immer wieder über den Haufen zu werfen.“ Deshalb denkt Clever für die kommenden Auflagen auch über die Einführung einer Kaution nach, die die Mannschaften nach ihrer Teilnahme zurückerhalten.

Umzug von Matthias-Grothe-Halle in die Hemberghalle

Geändert hat sich gegenüber dem vergangenen Jahr die Austragungsstätte. „Wir müssen dieses Jahr mit unserem Turnier in die benachbarte Hemberghalle umziehen, da die Matthias-Grothe-Halle aufgrund eines dort angesetzten Jugend-Basketballspiels nicht zur Verfügung steht.“ Den notwendigen Umzug betrachtet Sascha Clever zwar mit einem weinenden, gleichzeitig aber auch mit einem lachenden Auge. „Für unsere Verkaufsstände hat die Hemberghalle deutliche Vorteile.“

„Ein Herz für Bianca“ - guter Zweck des Benefizturniers bleibt

Nichts ändert sich hingegen am guten Zweck des Benefizturniers: „Durch Spenden der Zuschauer, die ansonsten ja freien Eintritt haben und unsere große Tombola mit über 1000 Preisen hoffen wir auch dieses Jahr wieder der Iserlohner Familie Toth, deren Tochter Bianca im Alter von eineinhalb Jahren an einer Gehirnlähmung erkrankt ist, einen vierstelligen Betrag überreichen zu können“, hofft Clever.

Dank an großes Helferteam und die vielen Gasteltern

Ein besonderer Dank geht am Ende bereits an das 30- bis 40-köpfige Helferteam aus dem Jugendbereich des FC Iserlohn und an die vielen Gastfamilien, die wieder für 45 Gastspieler von Union Berlin, dem SC Berlin, von Arminia Bielefeld und dem VfL Wolfsburg eine Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung stellen. „Ohne deren Mithilfe und ehrenamtliches Engagement wäre die Durchführung eines solchen Turniers überhaupt nicht möglich“, zeigt sich Sascha Clever bereits jetzt äußerst dankbar über die Unterstützung.

