Friedberg und Sinesi zurück zu Borussia Dröschede

Iserlohn. Borussia Dröschede vermeldet zwei externe Neuzugänge.

Borussia Dröschede treibt seine personellen Planungen für die kommende Saison weiter voran, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Westfalenliga stattfindet. Der sportliche Leiter Manuel Jimenez hat in Absprache mit dem Trainerteam vier weitere Neuzugänge verpflichtet, und mit Okan Gözütok gab der 18. Spieler aus dem bisherigen Kader die Zusage für eine weitere Saison.

Zurück auf die Emst kommen zwei Eigengewächse: Mittelfeldakteur Niko Friedberg, zuletzt in der Westfalenliga beim FC Iserlohn, bei Concordia Wiemelhausen und beim Lüner SV aktiv, sowie Torwart Marcelo Sinesi (ASSV Letmathe) spielen wieder für ihren Stammverein. Zudem versuchen Okan Leifels (BW Voerde) und Dominic Fromm (SF Sümmern), im kommenden Jahr in der Westfalenliga Fuß zu fassen. Damit umfasst der Kader 22 Akteure, möglicherweise werden noch weitere Spieler dazu stoßen. Aufgrund der aktuellen Corona-Problematik und der Ungewissheit über den Start in die neue Saison wollen sich die Entscheidungsträger der Borussia aber Zeit bei der Auswahl lassen.