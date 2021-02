Fünfter Auswärtssieg dank souveräner Vorstellung

Toni Prostran, der hier in einer Szene aus dem Hinspiel zu sehen ist, führte die Kangaroos zum Sieg in Köln.

Iserlohn. Bei den RheinStars Köln belohnen sich die stark aufspielenden Iserlohn Kangaroos mit einem 91:84-Erfolg.

Die Iserlohn Kangaroos haben am Samstagabend bei den RheinStars Köln ihre Auswärtsstärke dokumentiert und zum fünften Mal in dieser Saison in der Fremde gewonnen. Überragender Akteur bei den Iserlohnern war einmal mehr Toni Prostran mit 31 Punkten und zwölf Assists.





2. Basketball-Bundesliga Pro B: RheinStars Köln - Iserlohn Kangaroos 84:91 (20:32/39:56/59:66). Die Kangaroos traten von Beginn an mit viel Selbstbewusstsein auf. Und die ersten Aktionen trugen dazu bei, dass die Brust noch breiter wurde. Das Team von Coach Stephan Völkel agierte flüssiger und zielstrebiger, es griff ein Rädchen ins andere, während den Kölnern immer wieder Fehler bei den Bemühungen unterliefen, ähnlich schnörkellos zu spielen. Nur einmal, für 27 Sekunden, hatten sie hauchdünn die Nase vorne (7:6).

Als Toni Prostran, der vor allem in der ersten Halbzeit der alles überragende Mann auf dem Spielfeld war, nach 3:39 Minuten auf 12:7 stellte, handelte es sich dabei um den vierten erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf im fünften Versuch. Den Gastgebern fehlte zunächst diese Treffsicherheit. Eklatant vor allem die Freiwurf-Quote: Erst im achten Versuch, zu diesem Zeitpunkt lief längst das dritte Viertel, gelang es ihnen zu punkten. Eben weil die Kangaroos ihre Spielzüge sauberer zu Ende brachten, hielten sie die RheinStars auf immer größer werdender Distanz.

Nach deutlichem Rückstand kämpft sich Köln zurück

In diesem Stil ging es im zweiten Viertel weiter, auch wenn es fast zwei Minuten dauerte, bis Moritz Hübner per Dreier für Iserlohn punktete. Zwischenzeitlich, beim Stand von 58:39 kurz nach Beginn des dritten Viertels, führten die Kangaroos sogar mit 19 Punkten und steuerten darauf zu, auch den direkten Vergleich für sich zu entscheiden. Das Hinspiel ging mit 97:78 klar an die Kölner.

Daran müssen diese sich in der Halbzeit erinnert haben, denn das Punktepolster schmolz zusehends. Durch Schrittfehler, missglückte Dreierversuche und Fehlpässe haben es die Kangaroos den Gastgebern aber auch leicht gemacht. Umso wichtiger, dass Tanner Graham in zwei Freiwurfsituationen kühlen Kopf bewahrte. Sowohl beim 54:61 und etwas später, als die RheinStars bis auf 59:63 herangekommen waren, baute er den Vorsprung wieder aus. „Im dritten Viertel lief es genau andersrum als zuvor“, registrierte auch Völkel.

Aber sein Team fing sich wieder und legte im Schlussviertel eine 7:0-Serie hin. Als Toni Prostran gut drei Minuten vor Spielende einen Dreier aus extrem schwieriger Position versenkte und damit auf 86:72 erhöhte, ließen erste Kölner die Köpfe hängen. Wie sich zeigte, waren das die Punkte, die zum Sieg noch fehlten.