Funktionäre stecken im Dilemma

Von den heimischen Amateurfußballern wird derzeit viel Geduld verlangt, denn seit Anfang März ist die Saison unterbrochen. Zwar haben die Funktionäre des Verbandes und die Vereine inzwischen die Videokonferenzen als Kommunikationsmittel für sich entdeckt und hören sich auch geduldig die Meinungen der Vereinsvertreter an, doch von konkreten Entscheidungen ist man aktuell noch ein Stück entfernt, obwohl die eigentlich schon treffen wollte.

Dass es im FLVW-Bereich einen Abbruch der Spielzeit 2019/20 geben wird ist fast sicher. Von 1596 befragten Vereinen in Westfalen haben 1149 geantwortet, 88,4 Prozent haben sich für ein sofortiges Ende entschieden, nur 11,6 Prozent wollen im Herbst weitermachen. Dieses Stimmungsbild deckt sich auch mit jenem auf heimischer Ebene. Von den sechs höherklassig aktiven Klubs in Iserlohn hat sich lediglich der SSV Kalthof für eine Saisonfortsetzung ausgesprochen.

Bei den Kreisvorsitzendenwird langsam Unmut laut

Mit dieser Mehrheitsentscheidung alleine ist es aber noch nicht getan, das wurde auch auf einer Videokonferenz der 29 Kreisvorsitzenden mit dem FVLW-Vizepräsidenten Amateurfußball, Manfred Schnieders, am Donnerstagabend deutlich, bei der nicht nur vereinzelt Unmut laut wurde.

Die Kernfrage lautet zunächst einmal, wie mit der aktuellen Serie zu verfahren ist. Von den 1149 befragten Vereinen sprachen sich 34,2 Prozent für eine komplette Annullierung der Serie ohne Auf- und Absteiger aus. 30 Prozent votierten für eine Wertung nach der Hinrunde, wobei es nur Aufsteiger geben sollte. 24,2 Prozent waren für eine Wertung des aktuellen Tabellenstandes, und dabei sollte es ebenfalls nur Aufsteiger geben.

Besonders spannend ist diese Frage aus heimischer Sicht für Borussia Dröschede, denn zum Zeitpunkt des Abbruchs stand der Klub mit 41 Punkten zwei Zähler hinter Tabellenführer Hagen 11 an der Spitze der Landesliga. Der Primus hatte allerdings ein Spiel mehr ausgetragen und reklamiert nun den Aufstieg für sich, weil man „die Dröscheder im Rückspiel ohnehin besiegt hätte“.

Auf einer weiteren Videokonferenz, die am heutigen Samstag um 15 Uhr stattfindet, wollen die Landesligisten ihre Sicht der Dinge beraten. Für die Dröscheder sollte jedoch am Ende der Aufstieg in die Westfalenliga stehen, hat die Elf doch in jeder Hinsicht die Nase vorne. Nach der Hinrunde führte man die Tabelle mit 31 Punkten vor Hagen (28) an. Vor der Winterpause war man mit 35 Zählern Erster (Hagen 34). Aktuell müsste eine Quotienten-Regel her, bei der die errungenen Punkte durch die Zahl der Spiele geteilt würde. Auch hier hätte die Borussia mit 2,56 vor Hagen (2,53) die Nase vorne. Dröschedes Vorsitzender Uwe Ginsberg sagte, er sei sehr gespannt, welcher Tenor vorherrschen wird.

Endgültig, und das betont der Iserlohner Kreisvorsitzende Horst Reimann, trotz des eindeutigen Votums für einen Abbruch, ist aber noch nichts. „Es sind ja nur Empfehlungen“, macht er deutlich und gewährt Einblicke in das augenblickliche Dilemma des Verbandes. „Natürlich geht es nur noch darum, wie abgebrochen wird, aber von einer einheitlichen Lösung im Westdeutschen Verband sind wir nach dem Ausscheren des Mittelrheins, der die Saison unbedingt beenden will, weit entfernt“, so Reimann.

Bayern, Niedersachsen undMittelrhein sind ausgeschert

Zuvor hatten sich bereits der bayerische und der niedersächsische Verband ausgeklinkt, doch die Uneinigkeit in Nordrhein-Westfalen macht es jetzt besonders schwierig. Vermutlich müssen nun zunächst auf einem Verbandstag die Statuten geändert werden. Einen FLVW-Verbandstag hält Horst Reimann aber für die nächste erforderliche Instanz. „Aufgrund der Ladungsfristen ist damit aber nicht vor Ende Juni zu rechnen. Wir wollen unseren Vereinen aber doch endlich sagen, wie es weitergeht,“ macht der Iserlohner Kreischef noch einmal die verfahrene Situation deutlich. Also kann es trotz allem nur mit viel Geduld weitergehen.