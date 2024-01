Fußball-EM 2024: Italien schlägt Quartier in Iserlohn auf

Italien geht als Titelverteidiger in die Fußball-EM 2024 und wird sein Quartier in Iserlohn aufschlagen.

Iserlohn Iserlohn wird während der Fußball-EM 2024 der Gastgeber für den Titelverteidiger sein: Italien wird im Hotel Vierjahreszeiten unterkommen.

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft wird die Mission Titelverteidigung bei der Europameisterschaft im Sommer tatsächlich von Iserlohn aus in Angriff nehmen. Das berichtete die italienische Tageszeitung „Gazetta dello Sport“ am Samstag in ihrer Online-Ausgabe. Wie erwartet bezieht die „Squadra Azzurra“ das Hotel „VierJahreszeiten“ und nutzt das Hembergstadion als Trainingsstätte.

Italien trifft in der Vorrunde am 15. Juni in Dortmund auf Albanien und spielt am 20. Juni in Gelsenkirchen gegen Spanien. Lediglich für das dritte Gruppenspiel müssen die Italiener improvisieren, denn das wird am 24. Juni in Leipzig gegen Kroatien ausgetragen. Bislang gab es in Zusammenhang mit der Quartierswahl Italiens und Iserlohn als Standort nur Gerüchte und Indizien.

Dass die Sache nun offenbar klar, hat auch Christian Kißmer, Leiter des Sportbüros der Stadt Iserlohn, überrascht. „Was noch nicht unterschrieben ist, kann ich auch nicht bestätigen. Aber ich hoffe, dass es nächste Woche so weit sein wird“, sagte er auf Nachfrage am Rande der Hallenfußball-Stadtmeisterschaften in der Matthias-Grothe-Halle. Die Bestimmungen der Europäischen Fußballunion Uefa besagen, dass die Quartiersfrage aller 24 Teilnehmerländer bis Montag, 15. Januar, geklärt sein muss.

