„Fußball ist nämlich nach wie vor einfach“

Iserlohn. Zum 70. Geburtstag: Ein Gespräch mit Horst Quade über Trainertypen, Klartext reden und eine verpasste Chance.

Als Trainer hat er eine Oestricher Fußball-Ära geprägt, und den Erfolg erarbeitete er in seinem ganz eigenen, oftmals unkonventionellen Stil. Jetzt ist Horst Quade 70 und denkt kein bisschen an den Fußball-Ruhestand. Als Spielanalyst hat er sich nicht nur in der zweiten Liga einen Namen gemacht. Aber der runde Geburtstag an diesem Dienstag gibt Gelegenheit zu Rück- und Einblicken und zur Erinnerung an Episoden, wie sie wohl nur einer wie er erleben kann.

Anlässlich eines zurückliegenden runden Geburtstages haben Sie auf die Einladungskarte geschrieben: 50 Jahre Chaos, das muss gefeiert werden! Wieviel Chaos ist 20 Jahre später noch übrig?

Nicht mehr viel. Ich bin ja lange jung geblieben und habe im Überschwang Fehler gemacht, aus denen ich gelernt habe. Mit der Zeit bin ich strukturierter geworden. Aber damals habe ich auf dem Fußballplatz manchmal ganz bewusst durch unkonventionelle Spielweise Chaos geschaffen. Für Unordnung beim Gegner war fast immer gesorgt.

Was motiviert Sie, sich auch mit 70 noch so intensiv mit dem Fußball zu beschäftigen?

Motivation wird in der Jugend gelegt. Ich bin ohne Vater groß geworden, und in einer Mannschaft habe ich mich aufgehoben gefühlt, das war meine Familie. Später als Trainer habe ich versucht, die Vaterrolle für die Gruppe zu übernehmen. Hinzu kommt natürlich auch, dass die Entwicklung des Fußballs total spannend ist. Ich bin neugierig und vergleiche den Fußball von früher mit dem von heute. Und man lernt viele interessante Menschen kennen. Wenn ich daran denke, wie ich Berti Vogts als Spieler bewundert habe. Und später habe ich für ihn Spielanalysen gemacht, als er Nationaltrainer in Aserbaidschan war.

Wer sich Ihre Vereine im Profibereich anschaut, stellt fest, dass es immer auch um Tradition und Emotion geht. Für welchen Verein hätten Sie gern einmal gearbeitet?

Als Kieler Junge war mir der HSV immer sehr nah. Im Osten ist Dynamo Dresden schon etwas Besonderes, im Süden der 1. FC Nürnberg.

Welche Trainertypen sagen Ihnen am ehesten zu? Einer wie Favre oder einer wie Klopp?

Wichtig ist, dass die Trainer authentisch sind und noch Fußballdeutsch sprechen. Wenn mir einer mit polyvalenten Spielern kommt, kriege ich zuviel. Ich mag Trainer, die nicht alles verwissenschaftlichen und die die Sache auf den Punkt bringen. Fußball ist nämlich nach wie vor einfach. Ich schätze Uwe Neuhaus, Jürgen Klopp ist nahezu der optimale Trainer, aber ich halte auch viel von Norbert Elgert oder Dirk Schuster, mit dem ich in Darmstadt sehr gut zusammengearbeitet habe.

Wären Sie gern in der heutigen Zeit noch Trainer?

Nein! Ich sage bestimmt nicht, dass früher alles besser war, aber heutzutage kann der Trainer ja nicht mehr Klartext reden. Es muss immer lieb und nett sein, man kann die Jungs nicht mehr so zusammenstauchen, wie wir das früher gemacht haben. Heute ist alles weich gespült. Schon in der Verbandsliga haben die Spieler einen Berater, und ich hätte keine Lust, mich mit denen auseinanderzusetzen. Alle sollen möglichst mediengerecht reden, und dann kommt nur Geschwafel heraus.

Haben Sie rückblickend betrachtet etwas verpasst in Ihrer Laufbahn?

Eine Sache hätte ich machen sollen, als ich Trainer in Oestrich war. Als Bernhard Dietz beim VfL Bochum Ende der 1990er Jahre die U23 abgab, hätte ich sein Nachfolger werden können. Ich habe abgesagt, und der Kollege, der es dann wurde, hat ein paar Monate später die Bundesligamannschaft übernommen. Aber was soll’s, vielleicht hätten sie mich als U23-Trainer nach vier Wochen rausgeworfen.

Sie waren immer dafür bekannt, sich nicht zu verbiegen und sind auch oft angeeckt. Sind Sie eigentlich altersmilde geworden oder gibt es immer noch Leute, um die Sie lieber einen Bogen machen?

Das schon, aber ich habe auch kein Problem damit gehabt, mich bei Leuten zu entschuldigen, die ich mal durch irgendeinen Spruch gekränkt oder beleidigt habe.

Fußball spielt nach wie vor eine wichtige Rolle in Ihrem Leben, aber Freizeit gibt es ja schon noch. Wie wird die genutzt?

Schöne Urlaube mit meiner Frau sind mir wichtig. Im Winter Fuerteventura, im Sommer Italien oder Spanien. Mittlerweile sind meine Freunde nicht auf Iserlohn und Umgebung beschränkt, sie wohnen in ganz Deutschland. Daraus ergeben sich interessante Städtetouren. Manchmal bin ich aber auch der typische Rentner, mache Gartenarbeit und füttere die Goldfische.

Einem 70-Jährigen darf man sicher die Frage stellen, wie lange er als Spielanalyst noch auf den Fußballplätzen zu finden sein wird?

Das Wichtigste ist die Gesundheit, und ich tue viel dafür. Jeden Tag ein Trainingsprogramm, und meine Frau berät mich in Ernährungsfragen. Aber wenn ein Verein sagt: Lieber Horst, deine Analysen sind auch nicht mehr so gut wie im letzten Jahr, dann höre ich auf.