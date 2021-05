Fußball-Kreisligisten in der Saisonplanung

Iserlohn. Die SG Hemer will im dritten Anlauf aufsteigen, Sümmern setzt auf Kontinuität und Vatanspor sucht einen Trainer.

Die heimischen Vereine der Fußball-Kreisliga A stehen mit ihren Vorbereitungen für die Saison 2021/22 auf einem unterschiedlichen Level. Für den Tabellenführer der annullierten Saison 20/21, die SG Hemer, schildert der Vorsitzende Stefan Odenhausen die Lage. „Wir nehmen nach zwei gescheiterten Anläufen mit unserer ersten Mannschaft natürlich die Bezirksliga ins Visier.“ Er verzeichnet keine externen Zugänge und will mit dem bewährten Trainerteam Ramazan Ceylan und Christopher Jürgens den eingeschlagenen Weg mit eigenem Nachwuchs fortsetzen.

Die Gespräche mit dem A-Jugend-Altjahrgang waren erfolgreich, gleich 15 Eigengewächse rücken auf, die je nach Leistungsstand auf beide A-Liga-Vertretungen der SG verteilt werden. Allerdings sind zwei schmerzhafte Abgänge zu verkraften: Hakim Kassim (Borussia Dröschede) und Paul Schmöle (BSV Menden).

Hemers Reserve, die weiter von Markus Heggemann trainiert wird, peilt wieder den Klassenerhalt an. Zusammen mit seinem Bruder Martin will Heggemann eine schlagkräftige Einheit formieren. Abgänge gibt es nicht zu verzeichnen.

Oliver Draxler, Trainer der SF Sümmern, kann für die neue Saison mit dem bewährtem Team planen. Thomas Steinhoff, Stefan Klysz (beide Co-Trainer), Jörg Potthoff (Torwarttrainer) und Wilhelm Kieltsch (Betreuer) unterstützen ihn bei seiner Arbeit. Und der Kader wird verstärkt. Vom Westfalenligisten Westfalia Wickede wechselt David Schulz, ein 32-jähriger Allrounder. Nicolai Funke kommt vom SV Hohenlimburg, und als Keeper bewirbt sich David Baumann (2. Mannschaft). Zudem erhält Till Wegener aus der Reserve eine Chance, Gian Luca Hanas rückt aus dem eigenen Nachwuchs auf. Abgänge gibt es derzeit nicht.

Viel frischer Wind bei dern Iserlohner Turnerschaft

Vatanspor Hemer kommt erst nach dem Ende der Fastenzeit allmählich ins Rollen. „In der nächsten Woche müssen wir uns um die gesamte Personalsituation kümmern, da haben wir noch viel Arbeit vor uns“, stellt Ömer Keskin klar. Der 2. Vorsitzende ist primär auf der Suche nach einem neuen Trainer. Aus beruflichen Gründen hatte sich Ercan Ayyildiz zurückgezogen. Wer steht aus dem letzten Kader zur Verfügung? „Momentan können wir keine Angaben über Zu- oder Abgänge machen“, erklärt Keskin, in dessen Verein etliche Mitglieder abgesprungen sind. Vatanspor möchte wieder vier Seniorenmannschaften melden, aber darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Auch beim VTS Iserlohn geht es voran. Cevat Üstün und Co-Trainer Sezer Seker sollen das Team in die neue Runde führen. „Wir sind in der Planung und können schon zwei Neuzugänge vermelden. Für uns wird es künftig noch schwieriger, einen gesicherten Mittelfeldplatz zu erringen“, erklärte der 2. Vorsitzende Aykut Üstün. In der Winterpause schlossen sich Metin Senel (SpVg Nachrodt) und Timo Bormann dem VTS an.

Ein frischer Wind weht bei der Iserlohner Turnerschaft, die in der annullierten Saison in acht Spielen keinen einzigen Punkt ergatterte. „Wir hatten zweimal Glück, dass wir in der A-Liga geblieben sind. Jetzt haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Unserem Motto, kein Geld zu zahlen, bleiben wir weiterhin treu“, erklärt Paulo Friedrich, der sportliche Leiter. Auf der Trainerposition gab es einen Wechsel, Taki Singh ist nicht mehr dabei. Dessen Job hat das letztjährige Trio der B-Liga-Mannschaft übernommen, und zwar Jonny Jobczyk sowie die Co-Trainer Jan Frey und Luca Orefice. „Wir schenken Trainern und Spielern das Vertrauen“, erklärt Friedrich, der noch auf der Suche nach einem Torhüter und zwei Abwehrspielern ist.

ASSV-Reserve will ihre gute Entwicklung fortsetzen

Auch die zweite Mannschaft des SC Hennen möchte sich künftig im oberen Drittel etablieren. Kevin Lehmann, der mit seinem Co-Trainer Dennis Jansen seit eineinhalb Jahren die Verantwortung trägt, gibt sich optimistisch: „Wir setzen auf Kontinuität. Der eigene Nachwuchs bekommt eine Chance, entweder in der ersten oder zweiten Mannschaft.“ Der Kader bleibt weitgehend zusammen. Nur den von einem Achillessehnenriss genesenen Julian Wanzke hat es beruflich nach Köln verschlagen.

Semin Bajrovic, Trainer von ASSV Letmathe II, zählt schon zum Inventar der A-Liga. Seit fast 14 Jahren hält er Verein und Team die Treue. „Wir haben uns gut entwickelt, und ich bin froh, dass wir die personellen Planungen schon abgeschlossen haben“, berichtet der Coach. Neu im Kader ist Lukas Albrecht (TSV Ihmert), und zwei Abgänge stehen zu Buche. Jens Kowalski hat sich aus privaten Gründen zurückgezogen, will nur noch sporadisch einspringen. Zur Iserlohner TS wechselt Sebastian Waßmuth. „Der Wechsel schmerzt uns schon. Dennoch wollen wir an die guten Leistungen aus dem letzten Herbst anknüpfen“, stellt Bajrovic klar.

