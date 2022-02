Fußballer des FC Iserlohn und die Zukunft im Forschungslabor

Iserlohn. Kerim Acil, Abwehrspieler des FC Iserlohn, ist ein leidenschaftlicher Wissenschaftler. Im Sommer zieht er aus beruflichen Gründen ins Rheinland.

Montag war ein guter Tag für ihn. Sein Arzt meldete sich, verkündete gute Werte vom EKG und Lungentest und gab grünes Licht für die Rückkehr auf den Trainingsplatz. „Endlich“, atmete Kerim Acil auf. Der Innenverteidiger des Fußball-Westfalenligisten FC Iserlohn wurde nach 2020 zum zweiten Mal vom Coronavirus heimgesucht, und das zwang ihn in die Knie. „Ich war schlapp und hatte Beschwerden, was wohl daran lag, dass ich als Kind unter Asthma gelitten habe“, berichtet der Dortmunder. Dementsprechend wird es wohl eine Weile dauern, bis er wieder in Bestform die FCI-Abwehr stabilisiert. „Ich habe einiges aufzuholen, und so lange muss ich das eben mit Auge und mit meiner Erfahrung regeln“, meint er mit einem Augenzwinkern.

Kerim Acil macht deutlich, dass er hochmotiviert ist, mit dem FCI eine starke Rückrunde zu spielen. Danach endet allerdings sein Engagement am Hemberg, nach nur einem Jahr bricht der 26-Jährige seine Zelte in Iserlohn ab. Er zieht nach Bonn, was nichts mit dem Fußball zu tun hat. Vielmehr geht es um eine berufliche Perspektive, die sich ihm im Rheinland eröffnet. Acil studiert chemische Biologie und arbeitet jetzt an seiner Masterarbeit. Letzte Klausuren und ein Praktikum sind noch zu erledigen, aber für die zweite Jahreshälfte hat er eine Anstellung an der Uniklinik in Bonn oder Köln oder aber bei einem Pharmakonzern im Visier.

„Grundlagenforschung interessiert mich total, und um wirklich weiterzukommen, brauche ich das passende Umfeld.“ Wenn er von seinen beruflichen Plänen spricht, sein Interesse an der Medikamentenforschung und im Nebensatz erwähnt, dass ihn etwa die Krebsforschung total „antörnt“, dann ist er in Fußballerkreisen gewiss ein Sonderfall.

Selten länger als eine Saison bei einem Verein

„Das stimmt schon, meine Kumpels studieren BWL oder Sportmanagement,“ sagt Kerim Acil. „Aber mich haben neben Geschichte in der Schule eigentlich nur die Naturwissenschaften wirklich interessiert. Und Historiker wollte ich nicht werden.“ Also studierte er in Dortmund zunächst Chemie-Ingenieurswesen, wechselte dann aber zur chemischen Biologie. „Es war mir am Ende doch zu viel Ingenieurskram“, erläutert Acil. Heute ist er glücklich mit dieser Wahl und kann die Vorfreude auf seinen beruflichen Einstieg nicht verbergen.

In Bonn hat er zusammen mit seiner Freundin, die derzeit mit ihrer Doktorarbeit beschäftigt ist, bereits eine Wohnung gemietet. „Wichtig war, ein für uns beide passendes Umfeld zu finden, und das hat geklappt.“

Wie es mit dem Fußball weitergeht, hat Kerim Acil noch nicht entschieden, einen neuen Verein gibt es bisher nicht. Der wievielte es in seiner Laufbahn dann wäre, kann er auf Anhieb gar nicht sagen, denn oftmals stand schon nach einer Saison wieder der Wechsel an. Er hat allerdings auch früh begonnen – mit zwei Jahren bei Hellweg Lütgendortmund. „Da habe ich direkt mit meinem vier Jahre älteren Bruder gespielt, und mein Vater war der Trainer.“ Nach diversen Stationen in den Nachwuchsklassen landete er im ersten Seniorenjahr beim damaligen Westfalenligisten SV Brackel. „Aber ich bekam keine Chance und habe nach einem halben Jahr aufgehört. Wenn du dich nach zehn Stunden an der Uni immer zum Training aufraffst und der Trainer lässt dich links liegen, dann hast du irgendwann die Nase voll.“

Erst eine Etage tiefer bei Arminia Marten fand er wieder Lust am Fußball und schaffte schnell den Sprung in die Oberliga, zum FC Brünninghausen. Es folgten noch einige Stationen, ehe er den Raum Dortmund verließ und im letzten Sommer nach Iserlohn ging. Seinen Dienst trat er mit Verspätung an, denn ein Auslandsemester in den USA war in der Endphase des Studiums unverzichtbar.

Beim FCI avancierte Kerim Acil schnell zu einem Leistungsträger, und dem Verein sagt er eine gute Zukunft voraus. „Hier stimmt eigentlich alles. Und mit dieser Mannschaft und diesem Trainerteam muss man einfach die Oberliga anpeilen.“ Am liebsten wäre es dem Verteidiger natürlich, wenn er noch selbst dazu beitragen könnte. Und das heißt, in der laufenden Saison Angriff auf Platz zwei, der ja zumindest über die Relegation die Aufstiegschance eröffnen würde. „Warum sollen wir dieses Ziel nicht verfolgen? Ich glaube, dass wir uns in der Rückrunde steigern werden.“ Kerim Acil will schnellstmöglich dem Team dabei helfen, auf jeden Fall aber einen guten Abschluss beim FC Iserlohn. Und dann beginnt ein neues Kapitel. Sein Platz wird in einem Labor sein, und Fußball bekommt endgültig eine Nebenrolle.

