Fußball Fußballer des FC Iserlohn wollen dritten Heimsieg in Folge

Iserlohn. Ein Ausblick auf das Fußballwochenende: Borussia Dröschede will die Trendwende, die SG Hemer die Erfolgsserie im Bezirksliga-Derby fortsetzen.

Heimspiele für den FC Iserlohn und Dröschede, dazu das Bezirksliga-Derby in Hemer: Den heimischen Fußballfreunden wird am Sonntag einiges geboten. Spielfrei ist Deilinghofen/Sundwig.

Westfalenliga

Die beiden ersten Heimspiele der Saison hat der FCI gewonnen, doch mit Vizemeister Hordel kommt nun ein echter Hochkaräter zum Hemberg. „Die sind individuell stark besetzt, sie haben viele Leute mit Oberliganiveau und reichlich Erfahrung vorzuweisen“, skizziert Max Borchmann den Gegner, der vom Ex-Iserlohner Pascal Beilfuß trainiert wird. Der FCI-Coach stellt aber auch klar, dass man die eigene Leistung im Fokus haben müsse und nicht primär auf Hordel schauen dürfe. „Wir müssen aus dem Ballbesitz heraus das Selbstvertrauen aufbauen und einfach wieder besser kicken als zuletzt.“ Das wird gegen die spielstarken Bochumer eine Herausforderung, und dass gerade gegen eine solche Mannschaft aggressives Arbeiten gegen den Ball Pflicht ist, steht für Borchmann ohnehin fest.

Landesliga

Nach zwei 1:3-Niederlagen in Folge ist Dröschedes Trainer Torsten Garbe eher genervt als verzweifelt. „Vier der sechs Gegentore haben wir nach Standards bekommen. Das sind ja keine Probleme, an denen man nicht arbeiten kann.“ Gleichzeitig erspielte sich seine Mannschaft viele Torchancen, die aber ungenutzt blieben. Daran soll Jasmin Smajlovic nun etwas ändern, der von Westfalia Wickede gekommen ist. „Mit ihm werden wir flexibler und torgefährlicher sein“, ist Garbe überzeugt. Das soll im zweiten Heimspiel in Folge gegen Bad Westernkotten sichtbar werden. Erstmals trifft die Borussia auf einen Gegner, der sein vorangegangenes Spiel nicht gewonnen hat.

Bezirksliga

Neuling SG Hemer sorgt für Furore. Am Donnerstag wurde Westfalenligist SC Neheim im Testspiel mit 5:3 bezwungen. Nach der unglücklichen Auftaktniederlage gegen Deilinghofen verbuchte das Team von Ramazan Ceylan drei Siege in Folge und stellte seine Offensiv-Power unter Beweis. Nun soll im Derby gegen Letmathe die Siegesserie ausgebaut werden. „Wir dürfen uns nicht vom Tabellenplatz täuschen lassen und den ASSV schwach reden. Wenn wir die auf die leichte Schulter nehmen, gibt es ein böses Erwachen“, betont der SG-Trainer. Er erwartet einen defensiv eingestellten Gegner, der mit viel Kampfkraft sein Gehäuse verteidigt.

Der ASSV Letmathe rangiert nach drei Niederlagen und dem 1:1 gegen den VfL Schwerte auf dem vorletzten Rang. Die Elf von Daniel Hagelstange und Ibo Büyükdeveci hat sich mit der Außenseiterrolle arrangiert und will das Derby mit starker Abwehrarbeit so lange wie möglich offen halten. „Die eingespielten Hemeraner haben einen Lauf und können aus dem Vollen schöpfen. Wir müssen personell wieder erhebliche Abstriche machen, werden uns aber nicht mit zehn Mann um den eigenen Strafraum aufstellen“, erklärte Hagelstange.

