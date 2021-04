Fußballerinnen sind mit Planungen weit

Iserlohn. FC Iserlohn und SF Sümmern wollen wieder vorne dabei sein. Probleme gibt es bei Borussia Dröschede.

Sie waren ungeschlagen in der Landesliga bei voller Punktzahl aus fünf Spielen. So lautete die Bilanz der Fußball-Frauen des FC Iserlohn Ende Oktober 2020. Der Spitzenreiter in der nun abgebrochenen Saison bereitet sich nun ebenso wie Ligarivale Borussia Dröschede und Bezirksligist SF Sümmern auf die neue Spielzeit vor. „Anfangs waren wir euphorisch, der tolle Start hat uns schon beflügelt. Aber in der immer länger werdenden Spielpause trat Ernüchterung ein. Denn das nun vom Verband beschlossene Saisonende zeichnete sich immer mehr ab“, berichtete Iserlohns Trainer Simon Naujoks, dessen Zielsetzung sich dadurch nicht verändert hat.

Am Saisonziel des FC Iserlohn ändert sich nichts

Aus dem aktuellen Kader steht lediglich Torhüterin Mia Kestermann nicht mehr zur Verfügung, denn sie beginnt im Anschluss an ihren sechsmonatigen Griechenland-Aufenthalt ein Studium. Für den Part zwischen den Pfosten stehen demnächst Sinah Knoch, Maya Pipke und die aus der U17 aufgestiegene Eliz Canci zur Verfügung. Mit Leonie Langenbach und Annika Henke rücken zwei weitere Eigengewächse nach.

„Wir wollen in der neuen Saison wieder einen guten Start hinlegen und konsequent das Ziel Westfalenliga-Aufstieg im Auge behalten“, stellte Naujoks klar. Mit seinem Assistenten Thomas Holdack steht zwar noch ein Gespräch aus, aber es wird mit einer Zusage gerechnet. Eventuell soll der Trainerstab noch um eine dritte Person erweitert werden.

„Nach dem Abstieg hatten wir uns die Rückkehr in die Westfalenliga vorgenommen“, erklärte Guido Knitter, sportlicher Leiter bei den Fußballerinnen von Borussia Dröschede rückblickend. In den Heimspielen verschoss das zuletzt noch von Boris Decker trainierte gleich drei Elfmeter. „Wir haben unser Problem Chancenverwertung nicht in den Griff bekommen“, analysierte Knitter. So war Dröschede Ende Oktober 2020 bei nur zwei Erfolgen nicht in der Spitzengruppe zu finden. Das soll sich unter der Leitung des früheren Co-Trainers Carsten Glänzel ändern. Während Justina Kaminski und Jana Gropengießer ihre langjährige Laufbahn beenden, kehrt Nina Ledor nach der Geburt ihres Sohnes wieder in den Kader zurück. „Es stehen noch Gespräche an. Neue Spielerinnen für uns zu gewinnen, ist besonders schwierig“, befand Guido Knitter, der im Lockdown eine Laufchallenge ausgerufen hatte. Die vorgegebene Kilometerzahl wurde um 25 Prozent übertroffen. Jetzt können sich die Dröschederinnen auf den ausgelobten Grillabend freuen.

Die Frauen der SF Sümmern lagen im Herbst ungeschlagen hinter Spitzenreiter Fortuna Freudenberg II auf der Lauer. Das Team von Trainer Steven Krieg sorgte auch im zweiten Bezirksliga-Jahr für Furore. Für die Saison 2021/22 sehen sich die Sümmeranerinnen ebenfalls bestens aufgestellt, die Planungen sind abgeschlossen. Als einziger Abgang steht Hannah Gawlik fest, die es beruflich nach Süddeutschland zieht. Ansonsten können Krieg und sein Co-Trainer Dennis Betzinger aus dem Vollen schöpfen.

2022 möchte Steven Krieg den Landesliga-Aufstieg feiern

Neben den fünf Eigengewächsen Liliana Arndt, Jule Bergmann, Enya Kutzera, Annika Goroll und Kimberly Haun verstärken Angelina Weber (SV Oesbern) und Nina Schrader (reaktiviert) den Kader. „Wir wollen unter die ersten drei, am besten als Meister in die Landesliga aufsteigen“, gibt sich Steven Krieg optimistisch.

In der fußballlosen Zeit haben sich die in zwei Gruppen aufgeteilten Spielerinnen mit Inlineskaten und Fahrradfahren fitgehalten, hinzu kam ein Online-Workshop. Aber so wie die Kolleginnen in Iserlohn und Dröschede sehnen sie die Rückkehr auf den Fußballplatz herbei.