„General“ Prostran führt Iserlohn Kangaroos zum Auswärtssieg

Iserlohn. Iserlohn gelingt in Itzehoe eine entscheidende Leistungssteigerung. Dennis Shirvan ist für Stephan Völkel eingesprungen.

Kollektives Aufatmen bei den Iserlohn Kangaroos: In der zweiten Basketball-Bundesliga ProB wurde am Samstagabend trotz widriger Umstände die Auswärtshürde Itzehoe Eagles übersprungen und damit der erste Sieg in der Fremde in der laufenden Saison gefeiert.





Basketball, 2. Bundesliga ProB: Itzehoe Eagles - Iserlohn Kangaroos 95:105 (28:28/56:46/71:77). Dreimal in Folge gingen die Norddeutschen vor dem Aufeinandertreffen mit den Kangaroos als Sieger vom Parkett, hinzu kam ihre Eigenschaft als treffsicherstes Team der Liga. Das Pech der Eagles bestand darin, dass sie es mit einer Mannschaft zu tun bekamen, die sich weder von den Statistiken, noch vom kurzfristigen Ausfall ihres Trainers einschüchtern ließ.

Iserlohns Stephan Völkel klagte bei der Ankunft über ein merkwürdiges Unwohlsein und zog es vor, im Bus zu bleiben und sich zu erholen. Per Live-Ticker hielt er sich über das Geschehen im Sportzentrum Am Lehmwohld auf dem Laufenden, das Coaching übernahm sein Assistent Dennis Shirvan.

In aller Stille verfolgte Völkel ein ausgeglichenes ersten Viertel mit wechselnden Führungen, in dem die Gastgeber letztendlich mit etwas Glück durch zwei Freiwürfe drei Sekunden vor Schluss noch zum Ausgleich kamen. Kopf-an-Kopf ging auch zunächst weiter, ehe sich die Eagles zur Mitte des zweiten Abschnitts erstmals etwas absetzten. Knapp zweieinhalb Minuten vor der Halbzeit lief Iserlohn dann einem Zwölf-Tore-Rückstand hinterher.

Das Blatt wendete sich im dritten Drittel, weil sich die Verteidigung deutlich stärker präsentierte. Allein Joshua Dahmen gelangen sechs defensive Rebounds, insgesamt waren es elf in diesen dritten zehn Minuten, und vorne gelangen Ruben Dahmen drei Dreier. Mit zunehmender Spieldauer gab Toni Prostran den Takt vor, der von Shirvan ein Sonderlob erhielt. „Toni muss ich nicht nur wegen seiner 26 Punkte hervorheben. Er hat auch seine Mitspieler glänzend in Szene gesetzt. Er war unser General auf dem Spielfeld.“ Die Leistungssteigerung der Dahmen-Brüder und de gesamten Delegation imponierte ihm ebenso. „In der zweiten Halbzeit waren wir eine Einheit, die gesamte Bank ist bei jeder guten Aktion mitgegangen.

Stephan Völkel ahnte derweil schon, dass es auf der Rückfahrt mit der Ruhe vorbei sein würde. Die noch immer aufgedrehten Spieler feierten den Auswärtscoup lautstark.