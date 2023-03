Nach einer roten Karte eskalierte die Situation auf dem Fußballplatz in Westig.

Gewalt Hemer: Gewaltausbruch bei Fußball-Kreisligaspiel in Westig

Hemer. Ein aus Menden stammender Rotsünder verpasst dem Schiedsrichter eine Kopfnuss. Das Fußballspiel wird daraufhin abgebrochen.

Nun sind es schon zwei Spiele, mit denen sich das Sportgericht des Fußballkreises Iserlohn beschäftigen muss. Am zweiten Märzwochenende kam es im Anschluss an die Kreisliga A-Partie zwischen dem FV Ihmert/Bredenbruch und Vatanspor Hemer zu Tumulten, die auch einen verhältnismäßig großen Polizeieinsatz zur Folge gehabt haben.

Am Sonntag ereignete sich auf dem Sportplatz am Westiger Kreuz ein Zwischenfall bei der Partie zwischen dem FC Hemer Erciyes und Spitzenreiter Sportfreunde Oestrich in der Kreisliga B. Ein 33-jähriger Spieler des Gastgeberteams soll dem 19-jährigen Schiedsrichter eine Kopfnuss verpasst haben, nachdem dieser ihm die rote Karte gezeigt hatte.

Spieler entschuldigt sich nach seinem Ausraster

Der Schiedsrichter brach das Spiel nach etwa 30 Minuten ab, rief die Polizei hinzu und erstattete Anzeige. So stellt es die Polizei in ihrem Bericht selbst dar, aus dem auch hervorgeht, dass der Spieler Einsicht zeigte und sich entschuldigte.

Dieter Woltermann, Staffelleiter der beiden genannten Kreisligen, rechnet damit, dass beide Fälle noch im Laufe dieser Woche abschließend vom Kreissportgericht behandelt werden. Der Spieler ist zunächst vorläufig gesperrt worden und das Spiel in Westig wird voraussichtlich für Oestrich gewertet, da die Sportfreunde zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 2:1 in Führung lagen.

