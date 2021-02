Grenier kehrt ins Team der Iserlohn Roosters zurück

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters werden an diesem Freitag von den Kölner Haien herausgefordert.

Die Formkurve der Iserlohn Roosters ging schon mit dem verlorenen Spiel bei den Eisbären Berlin wieder in die Steigung, und sie zeigte auch trotz der Heimschlappe gegen Bremerhaven weiter nach oben. Durch den Sieg in Krefeld lässt sich der jüngste Trend endlich auch am Ergebnis ablesen.

Knackpunkte waren für Roosters-Trainer Jason O’Leary der Anschlusstreffer zum 1:2 kurz vor Ende des ersten Drittels und der famose Mittelabschnitt. „Im ersten Drittel haben wir viel probiert und nicht schlecht gespielt.“ Danach war plötzlich Selbstvertrauen da, während er bei den Pinguinen eine gewisse Verkrampftheit ausmachte.

Das gute Gefühl dieses 7:3-Erfolges mitnehmen, aber nicht hochnäsig werden – so sollen seine Spieler ins heutige Spiel gegen die Kölner Haie gehen. Die gute Nachricht aus heimischer Sicht: Stürmer Alexandre Genier hat seine gesundheitlichen Probleme auskuriert und kann wieder mitmischen. Offen ließ O’Leary lediglich die Reihe, in der sich der Publikumsliebling wiederfinden wird. Die Besetzung drohte dem Trainer zuletzt um die Ohren zu fliegen, da er die gefährliche Formation mit Casey Bailey, Joe Whitney und eben Grenier zunächst bewusst auseinander riss.

Breitere Basis an potenziellen Torschützen bei den Roosters

Mit dieser Entscheidung gingen schlechte Ergebnisse einher, doch das Krefeld-Spiel hat gezeigt, dass sich die Roosters nicht alleine auf dieses Trio verlassen müssen. Plötzlich traf Brody Sutter doppelt, Brent Raedeke erstmals seit seit 29. Dezember, Marko Friedrich, Joel Lowry und Tim Fleischer feierten ihre Tor-Premiere in dieser Saison. „Das war ein erster Schritt, jetzt muss Konstanz rein“, sagte O’Leary am Tag zwischen den Spielen gegen Krefeld und Köln.

Die Roosters und die Haie kennen sich bestens, sie treffen inklusive der beiden Vorbereitungsspiele nun schon zum fünften Mal in dieser Saison aufeinander. Daraus einen Vorteil für eines der beiden Teams abzuleiten, ist praktisch unmöglich. O’Leary mag noch nicht einmal beurteilen, ob Köln vielleicht einen kleinen Vorteil besitzt, schließlich hatten die Haie unter der Woche spielfrei, da der vorgesehene Gegner Wolfsburg noch bis heue in Quarantäne steckt. „Spielpraxis ist nicht wie Trainingspraxis. Das ist sicher.“ Eine klare Meinung vertritt Iserlohns Trainer jedoch mit Blick auf die Bedeutung dieser Partie, schließlich liegen die Roosters bei einem Spiel mehr mit fünf Punkten Vorsprung auf einem Playoff-Platz direkt vor Köln. „Aber deswegen ist dieses Spiel nicht wichtiger als ein anderes für uns. Klar ist nur, dass Köln ein richtig guter Gegner sein wird.“

Vor diesem Spiel muss das Trainerteam noch eine unangenehme Entscheidung fällen und erneut einen überzähligen Spieler aus dem Spieltagskader streichen. Klar ist bereits jetzt, dass Andreas Jenike das Tor hüten wird.