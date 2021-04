Grenier verlässt Iserlohn Roosters Richtung Langnau

Iserlohn. Der 29-Jährige Stürmer spielt demnächst wieder unter Jason O’Leary.

Jetzt ist es amtlich: Alexandre Grenier verlässt die Iserlohn Roosters und wechselt wieder in die Schweiz in die National Liga. Die SCL Tigers aus Langnau vermelden die Verpflichtung des kanadischen Stürmers. Er hatte bereits in der Endphase der DEL-Saison 19/20 einen Abstecher in die Schweiz gemacht und zehn Spiele für den HC Lausanne bestritten. Im Herbst kehrte er nach Iserlohn zurück

Der 29-jährige unterschrieb bei den Emmentalern einen Einjahresvertrag. In der abgelaufenen Saison kam er für die Roosters in 38 Spielen zum Einsatz, verbuchte zwölf Treffer und war mit 30 Beihilfen der beste Vorlagengeben im Team. In Langnau lobt man die Führungsqualitäten des Neuzugangs, die der künftige Trainer der Tigers aus eigener Anschauung bestens kennt. Denn Ex-Roosters-Coach Jason O’Leary steht in der kommenden Saison an der Bande, und dass er sich besonders für Greniuers Verpflichtung stark gemacht hat, liegt auf der Hand.