Handball Große Freude in Sümmern und in Letmathe

Iserlohn. Handball-Qualifikationsrunden: Heimische Nachwuchsteams liegen aussichtsreich im Rennen.

Zwei heimische Handball-Nachwuchsteams haben sich in den laufenden Qualifikationsrunde bereits durchgesetzt. Die weibliche C-Jugend der SG Iserlohn-Sümmern (Oberliga) und die zweite A-Jugend des Letmather lösten vorzeitig das Ticket (Bezirks-Oberliga, vorher Verbandsliga).

Die weibliche C-Jugend des HTV Hemer ist nach dem 26:20-Sieg bei der HSG Schwerte-Westhofen noch nicht durch. Drei Mannschaften des HTV müssen nicht in der Qualifikation spielen: Die weibliche B-Jugend kämpft dank eines Bonusplatzes um Oberliga-Punkte, auch die männliche B-Jugend ist wie die C-Jugend in dieser Spielklasse vertreten. „Wir freuen uns, dass so viele Mannschaften höherklassig an den Start gehen. Hoffentlich beginnt die Saison nach den Herbstferien“, erklärte Jugendleiter Lars Heierhoff.

Souveräner Auftritt der SG Iserlohn-Sümmern

Die C-Mädchen der SG Iserlohn-Sümmern bestimmten die Szenerie im Sechserfeld. Nach nur einwöchiger Vorbereitung gewann das Team von Christiane Bardtke, Caroline Osterhaus und Jörg Dorstmann bei der HSG Schwerte/Westhofen mit 27:23 (12:11). Auch das Derby gegen den HTV Hemer gestaltete die SG erfolgreich – 25:17. Danach folgte ein lockeres 27:13 über das sieglose Schlusslicht HV Sundern. Der vierte Erfolg in Serie war hart umkämpft, aber am Ende feierten die Mädchen mit dem 24:17 (10:9) über RE Schwelm die vorzeitige Oberliga-Qualifikation.

Gegen die körperlich überlegenen Gäste tat sich die SG, die sogar mit 5:8 in Rückstand geriet, in der ersten Halbzeit schwer. Aber fünf Treffer in Folge drehten die Partie. Nach 34 Minuten gab es mit der 17:11-Führung im Rücken keine Zweifel mehr am verdienten Erfolg. In der Almelo-Halle tanzten am Ende die SG-Mädchen auf dem Parkett. „Jetzt wollen wir auch das letzte Spiel gewinnen“, erklärte Jörg Dorstmann. Am Sonntag (Anwurf 16 Uhr) geht es gegen die HSG Lüdenscheid.

SG-Kader: Charlotte Bardtke, Lina Dorstmann, Pia Clement, Tea Fischer, Mina Gökce, Linda Hellfeier, Nele Kostrzewa, Lucy Luu, Lotta Piper, Paulina Seta, Carla Tiemann, Sarah Wigge.

Die A2-Jugend des Letmather TV hat das Ziel Bezirksliga-Oberliga eigentlich schon erreicht. Nach den Erfolgen gegen SG Menden Sauerland Wölfe II (23:20), VfS Warstein (40:27) und DJK Bösperde (32:14) benötigte die Mannschaft von Günther „Sammy“ Drechsel als Tabellenführer und klarer Favorit theoretisch noch einen Zähler aus den restlichen Spielen gegen HSG Hohenlimburg und HV Sundern.

Hohe Hürde für B-Jugend des LTV im letzten Spiel

Für die B-Jugend des LTV stehen die Chancen nicht so gut, die Niederlagen gegen SG Menden I (21:40) und TS Evingsen (24:30) belasten das Konto. Auf der Habenseite steht nur der 42:23-Sieg gegen Menden II. Nun kommt es auf die letzte Partie an. In eigener Halle müssen die Letmather eine hohe Hürde überspringen und mit mindestens sieben Toren Differenz den TV Arnsberg bezwingen. Dann würde es auch mit dem Sprung in die Bezirks-Oberliga klappen.

Die C-Mädchen des HTV Hemer starteten mit einem souveränen 30:14-Erfolg über HV Sundern in die Relegation. Die folgende 17:25-Niederlage bei der SG Iserlohn-Sümmern machte das Team von Gordon Brehl gegen HSG Lüdenscheid wieder wett (29:23). Mit dem 26:20 bei der HSG Schwerte-Westhofen wurde am Dienstagabend der dringend benötigte Pflichtsieg eingefahren. Im letzten Spiel am Sonntag zählt beim ersatzgeschwächten Team von RE Schwelm allerdings nur ein Erfolg. Gelingt der, wären auch die C-Mädchen des HTV Hemer am Ziel.