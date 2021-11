Grünes Licht für Brent Aubin

Iserlohn. Der Endlosprozess ist abgeschlossen. Behörde erteilt die deutsche Staatsbürgerschaft. Der Stürmer kann sein Saisondebüt für die Roosters geben.

Der unendliche Fall Brent Aubin ist tatsächlich abgeschlossen! Seit Freitagvormittag ist der Stürmer der Iserlohn Roosters im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft und kann somit am Abend im Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine sein Saisondebüt geben.

Brent Aubin. Foto: Michael May

Noch am Vortag hatte Klubchef Wolfgang Brück sein Unverständnis erklärt, dass übergeordnete Stellen keine Bedenken äußerten, die Einbürgerung vorzunehmen, dass sich der Prozess in der Stadt Iserlohn aber immer weiter hinzog. Schon im letzten Jahr machte Aubin den ersten Einbürgerungstest, den er nicht bestand, und nach der letzten Saison betonten die Roosters, dass sie ihn nur weiterbeschäftigen würden, wenn er die deutsche Staatsbürgerschaft erlangte. Damals ahnte niemand, das Grünes Licht erst im November kommen würde. In den letzten Wochen hatte sich u.a. der Landtagsabgeordnete Thorsten Schick beim Ministerium und bei der Bezirksregierung dafür eingesetzt, dass den Prozess zu beschleunigen und zum Abschluss zu bringen. Was an diesem Freitag geschah.

