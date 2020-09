Gut ausgestatteter Kader als Trumpf

Volleyball-Verbandsligateam des SC Hennen startet Sonntag in Bochum in die neue Saison.

Iserlohn. Die Volleyballerinnen des SC Hennen starten am Sonntag in die neue Saison. Allerdings muss sich das Oberligateam noch ein paar Tage gedulden, während die in die Verbandsliga aufgestiegene Zweitvertretung beim VfL Telstar Bochum II loslegt.

In neuer Umgebung will sich das weitgehend unveränderte Team unbedingt behaupten. Vielversprechende Auftritte auf Vorbereitungsturnieren nähren die Hoffnung, den angestrebten Platz im Mittelfeld zu erreichen. Neu in der aus elf Spielerinnen bestehenden Mannschaft ist Diagonalangreiferin Finja Röber, die zuletzt beim VV Schwerte aktiv war. Eine zweite Veränderung betrifft den Trainerposten, den Jan Rabe übernommen hat. Als Spieler war er im Vorjahr noch beim TuS Iserlohn aktiv, tritt aber nun kürzer beim Letmather TV in der Bezirksliga und konzentriert sich auf die neue Aufgabe als Übungsleiter.

„Wir sind nun auf allen Positionen doppelt besetzt. Das hat sich schon bei unseren guten Auftritten in der Vorbereitung bewährt“, sagt Christian Rabe, Abteilungsleiter beim SC Hennen, der sich darauf freut, dass endlich wieder um Punkte gespielt werden kann. Damit das möglich wurde, haben Rabe und seine Mitstreiter ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt, das auch die Abwicklung der in der Bezirksliga und der Bezirksklasse üblichen Doppelspieltage ermöglicht, denn hier ist der SC Hennen jeweils in Kooperation mit dem VV Holzwickede mit der dritten und vierten Mannschaft aktiv.

Spezielles Hygienekozept für Doppelveranstaltungen

„Es bleibt natürlich bei 30 Personen, die aktiv am Spiel teilnehmen können, wobei das Schiedsgericht vom Verband reduziert wurde“, erläutert Christian Rabe. Er will für die Teams, die das jeweils zweite Spiel der Doppelveranstaltung bestreiten, in einem benachbarten Gebäude an der Hennener Sporthalle eine Wartemöglichkeit schaffen, um die Auflagen zu erfüllen.