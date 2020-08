Gute Basis für eine sorgenfreie Saison

Iserlohn. Start im Badminton: Landesligist Letmather TV baut auf Neuzugänge, und die Iserlohner TS will überraschen.

Als eine der ersten Mannschaftssportarten läutet Badminton den Ligabetrieb ein - natürlich unter Beachtung des Corona-Reglements. Zentrales Merkmal während der Spiele ist die Einhaltung der maximalen Personenzahl von 30 pro Zone, was auf dem Level der lokalen Vertreter realisierbar sein sollte.

Ranghöchster Klub ist der Letmather TV, der mit seiner ersten Mannschaft in der Landesliga an den Start geht, an diesem Wochenende aber noch pausiert. Die Saisonpremiere steigt am 29. August gegen den BC Lünen. Die Zielsetzung lautet: Erfahrung sammeln und den Klassenerhalt sichern. Die Konkurrenz im acht Mannschaften umfassenden Feld wird stark eingeschätzt, und mit Christian Bannenberg fällt ein wichtiger Spieler verletzungsbedingt aus. Die weiter verjüngte Mannschaft verzeichnet mit Lisa-Marie Suchy und Robin Brandt von der Iserlohner TS zwei talentierte Neuzugänge, die in der vergangenen Bezirksliga-Saison bei der ITS überzeugten.

Nachdem die zweite Mannschaft in der vergangenen Bezirksklassen-Saison als Aufsteiger trotz Verletzungspechs einen Mittelfeldplatz erreichte, wird der letztjährige Kader in der nun beginnenden Serie (heute beim TuS Velmede-Bestwig) mit den Bezirksliga- und Landesliga erfahrenen Ina Schultheis, Thorsten Schultheis und Dennis Pusch noch einmal verstärkt. Als Saisonziel wird damit auch der Kampf um die Meisterschaft ausgegeben.

In der Bezirksliga tritt die Iserlohner Turnerschaft an. Nach den beiden Abgängen in Richtung Letmathe gibt es zumindest bei den Damen Zuwachs durch zwei neue Spielerinnen, die für die Liga das nötige Potenzial mitbringen sollten. Bei den Herren wurden interne Umbesetzungen vorgenommen. Ziel der Mannschaft ist es, einen guten Mittelplatz zu erreichen und gegen die Top-Teams eine gute Rolle zu spielen und für einige Überraschungen zu sorgen. Los geht es heute um 18 Uhr daheim gegen die SG Unna.

Bei der Iserlohner Zweitvertretung wurde dem Antrag auf den Aufstieg in die Bezirksklasse nach der Abbruchsaison 2019/20 stattgegeben. Somit bewegt sich das eingespielte Team auf neuem Terrain. Wie für alle Aufsteiger gilt es, schnellstmöglich Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass genügend Potenzial vorhanden ist, um eine Platzierung zwischen vier und sechs anzupeilen. Auftaktgast am Nußberg ist heute der TuS Neuenrade. Und nach dem Match, so die Empfehlungen in den Corona-Bedingungen, sollte es statt des Hände schüttelns ein „Abklatschen mit dem Fuß unter dem Netz hindurch“ geben.