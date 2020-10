Hagener Sport kommt glimpflich davon

Hagen. Trotz hoher Corona-Infektionszahlen darf gespielt werden. Maximal 150 Zuschauer sind erlaubt.

Die Stadt Hagen gilt seit Mittwoch als Corona-Risikogebiet, nachdem festgestellt wurde, dass im jüngsten Sieben-Tage-Zeitraum mehr als 50 Personen pro 100.000 Einwohnern positiv auf das Virus getestet wurden.

Der Krisenstab der Stadt beschloss deshalb verschärfte Regeln, die am Donnerstag in Kraft traten und vorerst bis zum 22. Oktober gültig sind. Die Auswirkungen auf den Sport betreffen praktisch ausschließlich die maximale Zuschauerzahl. Statt bei 300 Besuchern ist vorerst schon bei 150 Schluss. Das gilt sowohl für Freiluft-, als auch für Hallenveranstaltungen.

Zudem wurde die Pflicht zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes verschärft. Er darf nun nicht mehr automatisch abgenommen werden, wenn die Zuschauer ihren Steh- oder Sitzplatz erreicht haben. „Nur wenn der Mindestabstand zum Nachbarn 1,50 Meter oder mehr beträgt, ist der Mund-Nase-Schutz nicht vorgeschrieben“, erklärte Stadtsprecherin Clara Treude auf Nachfrage der Heimatzeitung. Und: Es werden, anders als es schon in anderen Regionen Deutschlands der Fall gewesen ist, keine Sportveranstaltungen aufgrund der erhöhten Zahlen abgesagt.

Zwei Duelle mit Hagener Teams am Wochenende

In mehreren Ligen verschiedener Sportarten treffen Hemeraner und Iserlohner Klubs auf ihre Hagener Konkurrenten, teilweise kommt es auch am bevorstehenden Wochenende zu direkten Duellen. Unter anderem hat Tischtennis-Landesligist TTV Sundwig am Samstagabend das TT-Team Hagen zu Gast, in Hagen antreten muss Handball-Landesligist TV Lössel, der es mit der dritten Mannschaft des VfL Eintracht zu tun bekommt.

Laut Clara Treude spielte bei der Festlegung der Einschränkungen das Infektionsaufkommen in der Vergangenheit eine wichtige Rolle. „Der Sport war im Vergleich zu anderen Bereichen unauffällig. Bei den Teams hat es nie große Probleme gegeben.“

Diese Erfahrung gilt, zumindest was den Fußball angeht, der an der Basis in Coronazeiten bei den Zuschauern beliebt ist wie lange nicht mehr, auch für Iserlohn, Hemer, Schwerte und Menden. Der Vorsitzende des Fußballkreises Iserlohn, Horst Reimann, sagte, dass ihm kein Fall bekannt sei, in dem das Gesundheitsamt eine Anwesenheitsliste eines Fußballspiels auf Kreisebene angefordert habe, um mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu müssen. „Ich wäre informiert worden, wenn es dazu gekommen wäre.“