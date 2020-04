Handballer sehnen Entscheidung herbei

13 der 22 Verbände, die dem Deutschen Handballbund angeschlossen sind, haben die Saison in ihrem Einzugsbereich inzwischen für beendet erklärt – nach der Jugend gilt diese Entscheidung auch den Erwachsenenbereich. Den Anfang machten schon am 31. März die Mittelrheiner. Der Handballverband Westfalen (HVW) will seine Entscheidung „frühestens in der Woche nach Ostern“ treffen. Wie wäre es also, wenn die Trainer und Vorstandsmitglieder der heimischen Vereine den Entscheidungsträgern ihre Wünsche und Empfehlungen ins Ohr flüstern dürften? Aber das ist einfacher gesagt als getan, wie sich zeigt. Den vier Klubs HTV Hemer, Letmather TV, TV Lössel und SG Iserlohn-Sümmern drückt der Schuh nämlich auf an Stellen, auf die der Verband keinen Einfluss hat.

Olaf Klein, Vorsitzender von Oberligist HTV Hemer, bedient sich einer Metapher, mit der eigentlich alles gesagt ist: „Wir hängen im luftleeren Raum.“ Das gilt für die sportliche Situation der ersten Mannschaft, die wirtschaftlichen Aussichten und den Nachwuchsbereich. Alle Verbände, die bereits einen Schlussstrich unter die Saison 19/20 gezogen haben, überlassen den zuletzt auf den Abstiegsplätzen stehenden Klubs die Entscheidung, ob sie es in der aktuellen Liga noch einmal versuchen wollen, oder ob sie lieber eine Etage tiefer den Neustart wagen. Aber ob Westfalen mitzieht und dadurch den Abstieg des HTV in die Verbandsliga verhindert? „Wir hätten auf jeden Fall lieber eine sportliche Entscheidung gehabt, egal wie sich ausgefallen wäre“, sagt Klein. Die Budgetvorstellungen für die neue Saison sollen sich jedenfalls nicht bedeutend von der Spielklassenzugehörigkeit unterscheiden. „Aber wir wissen vielleicht erst im Juli oder August, wie viel Geld uns tatsächlich zur Verfügung steht. Uns ist aber auch bewusst, dass wir mit diesem Problem nicht alleine dastehen.“

Kleins Sorge ist, dass Sponsoren durch die Corona-Maßnahmen in schwieriges Fahrwasser geraten könnten, wodurch es ihnen nicht mehr möglich wäre, den Verein zu unterstützen. Für Juraj Briatka muss der HTV übrigens keine Geldquellen mehr erschließen, wie Klein bestätigt. „Er ist kurz vor dem Shutdown im März von jetzt auf gleich sowie mit Sack und Pack zurück nach Slowenien gegangen. Für die kommende Saison wäre er ohnehin keine Option gewesen.“

Beim Blick auf den Letmather TV könnte leicht angenommen werden, dass die bevorstehende Entscheidung des HVW ohne große Spannung abgewartet wird. Die Einstellung des Spielbetriebs würde mit Blick auf die Bezirksligamannschaft nichts anderes als das Ende einer klassischen Seuchensaison bedeuten. Tatsächlich äußert sich Geschäftsführer Stefan Brunswicker in diese Richtung.

A-Jugend des Letmather TV hat eigentlich noch viel vor

„Wir sind neutral, die Saison ist sowieso gelaufen“, sagt er angesichts von Platz acht, wo doch der Wiederaufstieg in die Landesliga anvisiert wurde. Doch das bedeutet nicht, dass es hinter den Kulissen nicht trotzdem etwas zu tun gibt. „Wir planen so, dass die Qualifikationsrunden im Jugendbereich irgendwann starten. Mit unserer A-Jugend wollen wir schließlich in die Bundesliga.“ Zudem kündigte Brunswicker an, dass 20/21 kein C-Jugend-Team gemeldet werden kann. Die Jugendlichen dieser Altersgruppe laufen für die HSG Hohenlimburg auf, dazu müssen Gastspielberechtigungen erwirkt werden. Noch unklar ist, welche wirtschaftlichen Folgen die Corona-Krise haben wird. Zwar ist Brunswicker froh, dass bislang alle Sponsoren dem LTV die Treue halten, aber finanzielle Einbußen, mit denen nicht zu spaßen ist, erwartet er dennoch. „Die Osterfeuer-Einnahmen und vielleicht auch die durch unseren Bierwagen auf der Kilianskirmes fallen weg. Das würde uns schon treffen.“

Sportlich steht beim Lokal- und Ligarivalen TV Lössel viel auf dem Spiel. Die Mannschaft von Trainer Henning Schierbaum hat es sich bis zur Unterbrechung auf Platz drei eingerichtet – eigentlich mit der Option auf mehr. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf die zweitplatzierte SG Attendorn/Ennest, den vermeintlichen direkten Aufstiegsplatz, während der Vorsprung auf den Vierten, der zudem ein Spiel mehr auf dem Konto hat, fünf Zähler beträgt. „Lasst Gevelsberg direkt aufsteigen und uns in Hin- und Rückspiel gegen Attendorn spielen“, empfiehlt Schierbaum. Er ist zudem der Meinung, dass die Auf- und Abstiegsfrage gemeinsam mit den Vereinen getroffen werden sollte. „Einige Mannschaften wollen ja vielleicht gar nicht in der Liga bleiben. Deswegen finde ich, dass individuell entschieden werden sollte.“

Das deckt sich mit den Überlegungen des HVW. Auf dessen Internetseite wurde am 5. April eine Pressemitteilung veröffentlicht, die unter anderem die Abstiegsregelungen von der dritten Liga abwärts betrifft: Absteiger soll es mit Ausnahme der Teams, die bereits zurückgezogen haben oder freiwillig in eine tiefere Liga wollen, nicht geben. Und mit Blick auf die Wertung der aktuellen Saison hat der HVW eine Arbeitsgruppe gebildet und ausdrücklich um Beteiligung der Vereine gebeten.

Wird Iserlohn-Sümmern noch zum Bezirksliga-Kandidaten?

Vergleichsweise entspannt geht die SG Iserlohn-Sümmern mit dem aktuellen Schwebezustand um. Burkhard Badtke, Vorsitzender der SG, begründet: „Was die Planungen für die kommende Saison betrifft, geht es uns wie allen anderen auch. Aber weil wir unsere Spieler nicht bezahlen müssen, sind wir nicht so abhängig von Sponsoren wie manch anderer Verein. Wir haben die Situation angenommen und lassen alles weitere auf uns zukommen.“

Auch von verschiedenen Wertungsszenarien im Fall eines Saisonabbruchs ist die SG als Tabellenvierter der Kreisliga auf den ersten Blick nicht betroffen. „Vielleicht möchten die vor uns stehenden Mannschaften ja gar nicht in die Bezirksliga aufsteigen. Dann wäre es möglich, dass wir ins Spiel kommen, aber das ist im Moment noch kein Thema.“ Mit mehr Spannung blickt Badtke auf die Regelung der Qualifikationsturniere im Jugendbereich. Die weibliche C-Jugend wollte eigentlich die Oberliga anpeilen.