Heimische Frauen-Fußballteams in der Favorittenrolle

Iserlohn FC Iserlohn, Borussia Dröschede und SF Sümmern stehen am Sonntag vor lösbaren Aufgaben

An diesem Wochenende stehen für den FC Iserlohn, Borussia Dröschede und die SF Sümmern allesamt Begegnungen gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel an. Für alle drei Frauen-Fußballteams ist deshalb ein Sieg Pflicht, obwohl alle drei auswärts antreten müssen.

In der Westfalenliga sind die Tabellenführerinnen des FC Iserlohn am Sonntag ab 15.15 Uhr zu Gast beim vorletzten Spielvereinigung Berghofen. Auf dem Papier sieht das nach einer klaren Angelegenheit für die Mannschaft von Trainer Simon Naujoks aus. Der Coach weiß jedoch, dass genau solche Spiele oftmals schwerer werden als gedacht. „Letztes Jahr hatten wir in Berghofen beim 4:0-Sieg wenig Probleme. Im letzten Saisonspiel, als bei uns die Luft raus war, haben wir erst kurz vor Schluss mit dem 3:2 den Sieg unter Dach und Fach gebracht.“ Damit will Simon Naujoks ausdrücken: Es hängt vom FC Iserlohn ab, wie schwer oder einfach die Aufgabe diesmal wird.

Überrascht dürften seine Spielerinnen auf keinen Fall über die Spielweise der Gastgeberinnen sein, denn die hat sich nicht verändert. „Das ist eine Mannschaft, die sich wieder im Abstiegskampf befindet und sehr aggressiv agiert. Die werden alle Mittel nutzen, um eine Überraschung zu schaffen“, weiß Naujoks. Und die wäre Berghofen in dieser Saison gegen die Top-Teams bereits zweimal fast gelungen. Gegen den Tabellenzweiten Freudenberg und den Dritten Mecklenbeck unterlag der Vorletzte lediglich mit einem Treffer. Somit dürften die Iserlohnerinnen also gewarnt sein, die auf die angeschlagene Maxima Pawlica verzichten müssen. Der Einsatz von Juliane Bauch und Emily Becker steht ebenfalls auf der Kippe.

Die Sportfreude Sümmern muss an diesem Sonntag ebenfalls in Berghofen bei der Zweitvertretung antreten. Die Landesliga-Begegnung zwischen dem noch punktlosen Vorletzten und den Sümmeranerinnen auf Rang elf wird bereits um 12.45 Uhr angepfiffen.

Auch Borussia Dröschede geht als Favorit in die Landesliga-Partie beim BSV Heeren. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr.

