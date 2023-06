Heiße Premiere des SVD/S-Sommer-Cups

Deilinghofen. Über 2000 Besucher kamen an de drei Tagen zum ersten Sommer-Cup nach Deilinghofen. Grund genug für den SVD/S eine positive Bilanz zu ziehen.

„Beim Eis kommen wir einfach nicht mehr hinterher“, seufzte Christian Knuhr am Samstagmittag bei einer kurzen Verschnaufpause im Schatten der Auswechselbank. Verständlich, lechzten die jugendlichen Nachwuchskicker auf dem Ernst-Loewen Sportplatz bei hochsommerlichen Temperaturen doch nach willkommenen Erfrischungen. Ansonsten konnte der Geschäftsführer der Jugendabteilung des SV Deilinghofen/Sundwig aber bereits vor den letzten Partien des „Sommer Cups“ ein durchweg positives Fazit des Jugend-Fußballturniers ziehen. „Wir hatten hier über die drei Turniertage hinweg bestimmt 2000 bis 2500 Gäste auf dem Sportplatz. Da benötigt es gerade bei der Premiere eines solchen Events schon jede Menge Organisationsaufwand.“

Strahlende Sieger freuten sich über den Pokal beim Sommer-Cup. Foto: Christoph Schulte

Die Planungen seitens des Organisationsteams hätten bereits im Februar begonnen. Genehmigungen bei der Stadt und dem Verband mussten eingeholt, eine Ausschreibung vorbereitet, der vorgeschriebene Sanitätsdienst „gebucht“, das Rahmenprogramm zusammengestellt und natürlich das Catering für Spieler, Vereinsbetreuer sowie Eltern und andere Zuschauer organisiert werden. „Das geht natürlich nicht ohne Sponsoren und vor allem viele ehrenamtliche Helfer, bei denen ich mich an dieser Stelle noch mal ganz herzlich für ihre Unterstützung bedanke“, so Christian Knuhr. Für das erste größere Nachwuchsturnier seit vielen Jahren hatte der SVD/S zudem zwei wichtige Punkte beschlossen: „Da bei dem Turnier ja Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt standen, haben wir bewusst auf den Ausschank von alkoholischen Getränken, auch für Erwachsene, verzichtet.“ Außerdem spielte der Nachhaltigkeitsaspekt für das Organisationsteam eine große Rolle. „Wir haben uns für ein Pfandsystem entschieden, was zwar am Anfang für einige Nachfragen bei unseren Gästen geführt hat, durch das im Nachhinein aber jede Menge Müll vermieden wurde.“

SG Wattenscheid 09 will bei Neuauflage wiederkommen

Zur Siegerehrung liefen die Mini-Kicker durch ein Spalier Foto: Christoph Schulte

Zum sportlichen Teil des „Sommer Cups“: An den drei Turniertagen konnte der SVD/S insgesamt 64 Nachwuchsteams in Deilinghofen begrüßen. „Die kamen natürlich überwiegend aus dem heimischen Kreis, aber auch einige Teams aus dem Kreis Hagen hatten gemeldet, und sogar die Talente der SG Wattenscheid 09 waren bei uns zu Gast“, freute sich der Turnierorganisator. „Und die haben uns wie viele andere Vereine auch im Nachhinein zur sehr guten Organisation des Turniers gratuliert und zugesagt, auch im kommenden Jahr gerne wiederzukommen.“

Bei der G- und F-Jugend waren alle Mannschaften Sieger

Den Auftakt machten am Donnerstag die E- und D-Jugendlichen, gefolgt am Freitag von den Spielen der C-Jugend. Zum Abschluss des Turniers griffen am Samstag zunächst die jüngsten Talente (G-Jugend/Minikicker) zusammen mit der F2-Jugend ins Geschehen ein, ehe dann noch die Partien der F1- und der B-Jugend auf dem Programm standen. Bei der B-Jugend durfte schließlich die Auswahl des Gastgebers den Siegerpokal entgegennehmen, in der C- Jugend war die DJK Bösperde, in der D-Jugend der FC Iserlohn und in der E-Jugend der SSV Hagen nicht zu schlagen. „Bei den jüngsten Altersklassen, den Mini-Kickern und der F-Jugend, haben wir ganz bewusst auf Platzierungen verzichtet, hier waren einfach alle Sieger, weil gerade hier der Spaß und nicht der Leistungsgedanke im Mittelpunkt stehen sollen“, erläuterte Christian Knuhr das Konzept. Zu dem erfolgreichen Turnierkonzept gehörte schließlich auch, dass sich in den Altersklassen G- bis D-Jugend alle Teams und alle Spieler und Spielerinnen über eine Medaille und einen kleinen Pokal freuen durften.

Nach der erfolgreichen Premiere dürfte damit einer Neuauflage des SVD/S-Sommer-Cups im kommenden Jahr wohl nichts im Wege stehen.

Kommentar zum Sommer-Cup:

Betreuer brauchen Fingerspitzengefühl

Redakteur Oliver Bergmann Foto: IKZ

Es soll niemand bloßgestellt oder lächerlich gemacht werden, deswegen verzichten wir auf die näheren Angaben zu einem Vorfall am Rande eines Spiels beim Sommer-Cup des SV Deilinghofen/Sundwig. Es ist niemand verletzt oder straffällig geworden. Im Grunde gab es Ärger, obwohl gar nichts passiert ist, das ist ja das Irritierende. Ein junger Fußballer erwischte einen tollen Tag, er erzielte mehrere Tore in einer Partie. Und jedes Mal, wenn er traf, hielt er sich im Sinne dieser „Psst“-Geste den Zeigefinger vor den Mund – so wie das seine Vorbilder auf der großen Fußballbühne auch häufig machen.

Ein Betreuer der gegnerischen Mannschaft stapfte nach dem Spiel aufgebracht auf den jungen Burschen zu und versuchte, ihm eine Ansage zu machen. Sein Torjubel sei doch sehr unsportlich gewesen, und das solle er gefälligst sein lassen. Unglücklich war höchstens, dass hinter dem Tor, in das er traf, Eltern der Spieler der gegnerischen Mannschaft standen. Aber mal ganz ehrlich: Wenn sich ein Betreuer von einem Kind provoziert fühlt, dessen einzige Absicht es war, seinen Idolen nachzueifern, dann ist der gute Mann seiner Aufgabe wohl nicht gewachsen. Es hat sich auch sonst niemand aufgeregt. Ob sich der Betreuer den Torschützen auch zur Brust genommen hätte, wenn es sich um einen erwachsenen Mann im besten Fußballer-Alter gehandelt hätte?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe