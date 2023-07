Hemer-Hammer: SG wechselt die Bezirksliga-Staffel

In einem Punktspiel begegneten sich der SC Hennen (schwarz) und die SG Hemer letztmals am 6. Mai 2012, damals noch in der Landesliga. Die Zebras gewannen 2:0.

Iserlohn. Martin Kreugel tritt mit der SG Hemer in der „Bundesliga des Sauerlandes“ an. Borussia Dröschede darf sich auf viele weitere Derbys freuen.

Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) hat am Freitag die Einteilungen der überkreislichen Fußballligen der Frauen und Männer für die Saison 23/24 veröffentlicht – und damit zumindest die Öffentlichkeit überrascht. Bezirksligist SG Hemer ist nämlich aus der „heimischen“ Staffel 6 in Gruppe 4 gerutscht, die gerne auch als „Bundesliga des Sauerlands“ bezeichnet wird.

Das bedeutet, dass es in der kommenden Spielzeit kein Derby im klassischen Sinn geben wird, denn der SC Hennen ist wie erwartet in die 6 gekommen. „Wir haben es geahnt“, sagt Hemers neuer Trainer Martin Kreugel. „Die Staffel 4 ist ja zahlenmäßig schwach besetzt gewesen.“ Er trug es mit Fassung, äußerte aber die Hoffnung, nicht unbedingt im tiefsten Winter bei Mannschaften wie dem VfL Bad Berleburg, der SG Winterberg Züschen oder der SG Bödefeld/Henne-Rartal antreten zu müssen.

Hemer stimmte der Versetzung zu

„Da sind ein paar knackige Reisen dabei, das können wir aber nicht ändern.“ An eine Bezirksligasaison ohne heimisches Derby können sich selbst langjährige Akteure und Beobachter nicht erinnern. Die Einteilungen und Umgruppierungen nahm der Verbandsfußballausschuss des FLVW vor, dessen Vorsitzender Reinhold Spohn auf Nachfrage mitteilte: „Dem Verein war es egal, in welche Gruppe er kommt. Ich hatte die SG deswegen vor der Einteilung noch einmal telefonisch kontaktiert.“

Spiele mit Derbycharakter werden für die SG Hemer die Duelle mit den ebenfalls umgruppierten Sportfreunden Hüingsen oder Landesligaabsteiger TuS Langenholthausen sein. Dem SC Hennen bleibt das Aufeinandertreffen mit dem VfL Schwerte.

Weitere Derbys für Borussia Dröschede

Überraschungen dieser Art hat es in den übrigen Ligen oberhalb der Kreisliga, in denen Vereine aus Hemer und Iserlohn vertreten sind, nicht gegeben. Dass der zuletzt in der Westfalenliga 1 spielende Lüner SV nun wieder mit dem FC Iserlohn in Staffel 2 spielt, ist zu erwarten gewesen – ebenso die Rückkehr der beiden Hagener Landesligisten SV Hohenlimburg 10 und Spvg. 11 in die „Dröscheder“ Staffel 2. Beides dürften publikumswirksame Derbys werden. In der Bezirksliga 6 spielt künftig der VfR Sölde. Die Dortmunder mussten ihre Staffel 8 wegen des Aufstiegs der eigenen Reserve verlassen.

Nachfolgend die Ligen mit heimischer Beteiligung in der Übersicht. Vereine, die neu in der Liga/Gruppe sind, sind fettgedruckt.





Männer-Westfalenliga 2

DSC Wanne-Eickel, FC Iserlohn, Holzwickeder SC, FC Lennestadt, TuS Erndtebrück, RSV Meinerzhagen, SC Neheim, SV Wacker Obercastrop, SV Sodingen, SpVg. Horsthausen, Hombrucher SV, BSV Schüren, SC Obersprockhövel, Concordia Wiemelhausen, Westfalia Soest, Lüner SV





Männer-Landesliga 2

FC Arpe Wormbach, TuS Sundern, FSV Gerlingen, SV Brilon, Borussia Dröschede, SV Ottfingen, SF Ostinghausen, Germania Salchendorf, SV Schmallenberg-Fredeburg, BSV Menden, RW Erlinghausen, SC Drolshagen, SV Attendorn, SpVg. Olpe, SV Hohenlimburg, SpVg. Hagen 11





Männer-Bezirksliga 4

TuS Langenholthausen, SuS Langscheid/Enkhausen, BC Eslohe, SG Bödefeld/Henne-Rartal, SG Serkenrode/Fretter, TuRa Freienohl, FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen, SV Hüsten 09, VfL Bad Berleburg, SG Winterberg-Züschen, SV Oberschledorn/Grafschaft, SF Hüingsen, SG Hemer, FC Fatih Türkgücü Meschede, SV Affeln, TV Fredeburg





Männer-Bezirksliga 6

FC Wetter, FC Hellas/Mak. Hagen3. SC Berchum/Garenfeld, RW Lüdenscheid, SC Obersprockhövel II, VfL Schwerte, FC Herdecke-Ende, FSV Gevelsberg, VfB Schwelm, FC BW Voerde, SC Hennen, BW Haspe, VfR Sölde, SC Lüdenscheid, SpVg Hagen 11 II, TuS Ennepetal II

