Hemer wird Zweiter der Schach-Online-Liga

Hemer. Ausgerechnet ein Fehler von Topspielerin Carmen Voicu-Jagodzinsky steht dem Gesamtsieg im Weg.

Es hat am Ende nicht ganz gereicht. Zwar endete das Finale der Deutschen Schach-Onlineliga zwischen dem Schachverein Hemer und den Hamburger Schachfreunden 2:2, aber bei Punktgleichheit entscheidet der Sieg am höheren Brett. Und hier hatte Hemer das Nachsehen, weil Carmen Voicu-Jagodzinsky am Spitzenbrett verlor.

Dabei hatte die Begegnung gut begonnen. Voicu-Jagodzinsky kam aus der Eröffnung in Vorteil. Auch Andreas Jagodzinsky an Brett drei hatte mit Schwarz eine aussichtsreiche Stellung erreicht, und die Partien der Jugendspieler Moritz Runte und Alexander Poggemann gaben keinen Anlass zur Sorge. Doch anstatt ihren Vorteil auszubauen, unterlief Hemers bester Spielerin ein Fehler, wonach sie in die Verteidigung gedrängt wurde. Nach etwa zwei Stunden wurde es dann plötzlich hektisch. Poggemann hatte die Internetverbindung verloren und mühte sich fast zehn Minuten darum, wieder in die Partie zu kommen. Und Runte bekam Probleme mit seiner Partiestellung.

Zu viele Punkteteilungenim Finale gegen Hamburg

Andreas Jagodzinsky gewann zwar fast zeitgleich mit Poggemanns Rückkehr in die Partie, aber Carmen Voicu-Jagodzinsky musste sich bald geschlagen geben. Es spricht für die Jugendspieler, dass sie bis zur letzten Sekunde verbissen weiterkämpften. Runte gelang es sogar mit zwei Bauern weniger noch, den Gegner unter Druck zu setzen. Am Ende musste der Hamburger sich Mühe geben, um noch das Unentschieden zu erreichen. Und auch Poggemanns Gegenspieler erzielte eine Punkteteilung. So hatten die Hamburger an diesem Abend das glücklichere Ende für sich.

Insgesamt fällt das Fazit der Hemeraner jedoch positiv aus. Die Mannschaft hat bis auf das bedeutungslose letzte Gruppenspiel entweder gewonnen oder Unentschieden gespielt. Erfolgreichste Spieler waren Poggemann und Jagodzinsky mit jeweils 6,5 Punkten aus neun Partien. Vermutlich wird es im Sommer eine Neuauflage der Veranstaltung geben, an der Hemer dann wohl mit mehr als nur einer Mannschaft teilnehmen wird.

