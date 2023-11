Hemeraner Handballer legen vor

In fremden Hallen fühlen sich die Handballerinnen des HTV Hemer bislang ausgesprochen wohl. Zuletzt hatte Amrei Kleinkes mit fünf Treffern entscheidenden Anteil am fünften Auswärtssieg im sechsten Gastspiel.

Hemer. Der HTV Hemer legt vor: Frauen und Männer sind bereits an diesem Freitag im Einsatz, die Frauen sind am Sonntag nochmal an der Reihe.

Äußerst anspruchsvoll sind die Aufgaben, vor denen die ranghöchsten heimischen Handballer stehen. Die Frauen gastieren in ihrer Oberliga beim Tabellenfünften ASC Dortmund und empfangen am Sonntag den Zweitplatzierten SC DJK Everswinkel, die Männer müssen zum einen Platz schlechter gestellten Sechsten OSC Dortmund.

Spieltage wie dieser erinnern bei den Frauen an die jüngere Vergangenheit, in der ein Großteil des Teams auch noch A-Jugend-Bundesliga spielte und deswegen Doppelschichten am laufenden Band einlegte. Trainer Florian Müller erklärt, warum es jetzt wieder soweit ist: „Das Spiel in Dortmund sollte eigentlich mitten in den Herbstferien ausgetragen werden. Damit waren beide Vereine aber nicht besonders glücklich. Deswegen ist es verlegt worden.“

Aus seiner Sicht stehen die beiden Gegner nicht zufällig so gut da. Müller stimmt der Annahme, dass diese Partien die letzten Aufschlüsse darüber geben, wie stark sein Team wirklich ist, auch weitgehend zu – mit einer Einschränkung: „Bei uns tut sich ja einiges. Louisa Silva Marques Pais ist endlich wieder dabei, aber Zora Pfeil wird uns einige Zeit fehlen. Wie lange, müssen uns die Ärzte noch mitteilen. Ihren Ausfall müssen wir im Kollektiv auffangen. Wenn uns das gelingt, werden wir schon zu unseren Chancen kommen. Und Sarah Remer ist zwar im Kader, aber sie ist angeschlagen.“

Bosko Bjelanovic, der Trainer des Männerteams, wünscht sich nach drei Spielen ohne doppelten Punktgewinn natürlich wieder einen Sieg, auch weil der Aufstiegszug ansonsten erneut ohne den HTV abzufahren droht. Schon jetzt stehen drei Minuspunkte mehr in der Bilanz als beim HC TuRa Bergkamen, der erst einen Punkt abgegeben hat – an den HTV. „Auch das jüngste Unentschieden gegen Volmetal hat uns ein gutes Gefühl gegeben. Wirklich enttäuscht haben wir nur bei der Niederlage gegen Ferndorf. Um jetzt beim OSC erfolgreich zu sein, brauchen wir die gleiche Motivation wie gegen Volmetal.“ Spieler in Bestform würden dabei helfen, aber davon könnte es zu wenige geben. Mati Sahlmann, Tim Ostermann und Luca Jünger werden in Dortmund nicht mitspielen können, immerhin ist Florian Stracke wieder an Bord. Den Gegner schätzt Bjelanovic, der sich selbst mit einer Erkältung herumplagt, ähnlich stark ein wie in der vergangenen Saison, in der es einen Sieg und eine Niederlage gab.

ASC Dortmund - HTV Hemer

Fr., 20.30 Uhr, Sporthalle Aplerbeck

HTV Hemer - SC DJK Everswinkel

So., 16 Uhr, Grohe-Forum

Personelles: Neben Zora Pfeil fehlt weiterhin Johanna Becker

Letzte Spiele ASC: 29:21 (H) Brockhausen, 23:23 (A) Everswinkel - HTV: 25:24 (H) Königsborn, 23:33 (H) Bad Salzuflen - DJK: 37:25 (H) Riemke, 28:22 (A) Hörste





OSC Dortmund - HTV Hemer

Fr., 20.15 Uhr, Sporthalle Hacheney

Personelles: Neben drei Ausfällen gibt es einige erkältete Spieler im HTV-Team, völlig unklar ist außerdem noch, wann Marko Jurakic ins Tor zurückkehren kann.

Letzte Spiele OSC: 30:24 (A) Bösperde, 22:34 (H) Gevelsberg - HTV: 24:24 (A) Volmetal, 23:29 (H) Ferndorf II

