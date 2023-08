Herausfordernde Gewinnung von Übungsleitern

Iserlohn. Der Kreissportbund Märkischer Kreis hat die Auswertung der Umfrage „Offensive Ehrenamt im Sport“ veröffentlicht. Hier die Ergebnisse:

Grundsätzlich sehen Vorstände ihre Vereine personell gut für die Zukunft aufgestellt. Gleichzeitig sehen sie allerdings die Mitglieder- und insbesondere die Übungsleitergewinnung als immer größer werdende Herausforderung auf sich zukommen. Das ergab eine Umfrage des Kreissportbundes Märkischer Kreis (KSB) zum Thema „Offensive Ehrenamt im Sport“, in der Vorstandsmitglieder und Übungsleiter zur aktuellen personellen Situation in ihrem Sportverein befragt wurden. Ziel der Umfrage war es, Maßnahmen, Möglichkeiten und Stellschrauben aufzudecken, die für den Fortbestand des zukünftigen Sport- und Übungsbetriebes von Bedeutung sind.

Dabei lagen folgende Fragen der Umfrage zugrunde: Mangelt es in den Sportvereinen an Personal für die Mitarbeit im Vorstand sowie für den Übungsbetrieb? Wie können bereits vorhandene Mitarbeitergehalten und wie für das fortlaufende Engagement motiviert werden? Wie kann man neue motivierte und qualifizierte Mitarbeiter für beide Bereiche finden?

Für die Zukunft gut aufgestellt

Die Auswertung der Altersverteilung der Mitarbeiter hat gezeigt, dass fast zwei Drittel der Mitarbeiter der Altersgruppe 28 - 60 Jahre zuzuordnen sind. Man kann davon ausgehen, dass diese Personen sozial gesettet sind, Schul- und Berufsausbildung abgeschlossen haben, ihr Einkommen gesichert ist und sie durch Beruf und Familie oft an den Wohnort gebunden sind.

Für die zukünftige Ausrichtung des Sportvereins kann die Gruppe der über 60-Jährigen von besonderer Bedeutung sein. Auf der einen Seite kann mit Eintritt in das Rentenalter ein Ausbau des Engagements im Sportverein möglich werden. Auf der anderen Seite ist das Alter mit der Zeit allerdings auch ein Grund, warum das Engagement schrittweise zurückgefahren werden muss. Jeder Verein ist deshalb gut beraten, zeitnah neue Mitarbeitende zu finden und in den Verein zu integrieren.

Schüler und Jugendliche können durch die Mitarbeit im Verein die Möglichkeit bekommen, als Übungsleiter und auch in der Vorstandsarbeit (Jugendvorstand) eigene Ideen einzubringen, mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn der langfristige Verbleib im Sportverein nicht sichergestellt ist, kann in dieser Phase der Grundstein für zukünftiges Engagement gelegt werden. Die Akquise neuer Mitarbeiter ist eine große Herausforderung. Zum einen besteht die Möglichkeit, im Verein intern durch persönliche Ansprache von Vereinsmitgliedern und bereits engagierten Personen für eine verbindliche Mitarbeit zu werben und darüber zu informieren.

Pressearbeit und soziale Medien

Zum anderen ist es sinnvoll, den Sportverein und seine Arbeit in der Öffentlichkeit (z.B. über soziale Medien, die Presse oder auf Veranstaltungen) bekannt zu machen und für die Mitarbeit zu werben. Es besteht auch für nicht sportaffine Menschen die Möglichkeit, sich im Sportverein z.B. beim Umgang mit sozialen Medien einzubringen und mitzuwirken. Diese Auf- und Zuteilung von Aufgaben ist auch deshalb sinnvoll, weil sich ansonsten die anfallende Arbeit auf zu wenig Schultern verteilt. Hilfestellung können hier die kostenlos angebotenen Vereinsberatungen und Ausbildungen zum Vereinsmanager mit den unterschiedlichen Modulen bieten. Diese decken die Bereiche Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamtsmanager, Geschäftsführung, Recht und Versicherungen, Vereins- und Strategieentwicklung und Projektbegleitung ab.

Die „Offensive Ehrenamt im Sport“ im Märkischen Kreis bietet den Sportvereinen die Möglichkeit, sich mit der eigenen Zukunft auseinanderzusetzen, gemeinsam mit anderen Vereinen zu diskutieren und Möglichkeiten der Veränderung durchzusprechen und zu bedenken. Die Umfrage war der erste Baustein hierzu und dient als Basis für die zukünftigen Vereinsstammtische und Seminare.

Der nächste Baustein der „Offensive Ehrenamt im Sport“ ist ein Vereinsstammtisch. Der KSB lädt hierzu am Donnerstag, 10. August, Mitglieder der Vereinsvorstände, Übungsleiter und alle Helfer ein. Die Hybridveranstaltung findet in Iserlohn-Dröschede von 18 bis 20 Uhr in der KSB-Geschäftsstelle, Hellweg 2, Iserlohn statt. Eine Onlineteilnahme ist unter einem Link möglich, der auf der Homepage des Kreissportbundes Märkischer Kreis zu finden ist.

Für die bessere Planung bittet der KSB um Anmeldung unter Tel.: 02374-7568128 oder per E-Mail monika.hermanns@ksb-mk.de.

