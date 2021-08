Herzschlag-Finale am Seilerblick mit Iserlohn und Aachen

Iserlohn. Der TC Iserlohn-Gegner Aachen steht fast in der 1. Tennis-Bundesliga und wird dann am Seilerblick aus allen Aufstiegsträumen gerissen.

An einem Tisch Iserlohns Coach Jim Anwar und Spieler Robin Sanz am DTB-Liveticker ganz gelassen, an dem anderen beim TCI-Wirt „Spiros“ der Aachener Anhang, der bei jeder Veränderung in der Zweitligapartie zwischen dem TC Bredeney und Versmold lautstark mitfieberte: „Das ist jetzt Hoffen und Bangen gleichzeitig, eine unglaubliche Situation. Was für ein Herzschlagfinale“, sagte Aachens-Trainer Thilo Fritschi. Seine Mannschaft hatte kurz zuvor durch einen 9:0-Sieg gegen den TC Iserlohn die Aufstiegschance gewahrt.

Die Konstellation in diesem Aufstiegsfinale konnte spannender kaum sein: Die drei Topteams Bredeney, Versmold und Aachen waren vor dem Spieltag punktgleich und nur durch die Match-Bilanz voneinander getrennt. Die Aachener mussten auf einen Sieg von Versmold hoffen, da die Rheinländer gegenüber den Ostwestfalen die bessere Matchbilanz gehabt hätten -- aber eben nicht gegenüber Bredeney.

„Wir hätten auch nicht gedacht, dass wir so eine Meisterschaftsentscheidung hier bei uns auf dem Platz miterleben“, sagte TCI-Coach Anwar, der das Auf und Ab bei den Aachenern am Nachbartisch mit Interesse verfolgte. Und es sah für die Aachener tatsächlich gut aus: Im entscheidenden Match-Tiebreak des Tages hatten die beiden Versmolder Laurent Lokoli und Daniel Masur zwei Matchbälle gegen das Bredeneyer Topdoppel Mats Moraing und Oscar Otte.

Beim Stande von 9:7 für die Versmolder und dem möglichen Gesamtsieg standen die Aachener auf der Anlage am Seilerblick also schon mit einem Bein in der 1. Bundesliga, um dann aber unsanft aus den Aufstiegsträumen gerissen zu werden. „Das sind abgezockte Jungs, die sind bei Matchbällen gegen sich unbeeindruckt und können dann ihr bestes Tennis spielen“, sagte TCI-Coach Anwar, nachdem das Bredeneyer Top-Doppel Moraing/Otte mit vier Punkten in Folge den Match-Tiebreak und letztlich damit sogar den „Zweitliga-Meisterschafts-Tiebreak“ für die Essener gewonnen hatte.

Wechselbad der Gefühle für die Rheinländer

Die Aachener erlebten ein echtes Wechselbad der Gefühle -- die Enttäuschung über den nur knapp verpassten Titel und Aufstieg war als „Meister der Herzen“ aber schnell gewichen. „Wir sind die einzige Mannschaft, die Bredeney geschlagen hat“, sagte Frischi, dessen Team den neuen Meister mit 6:3 besiegte. Letztlich fehlten Aachen ein paar Matchpunkte. Glück für Bredeney, dass die DTB-Wettspielordnung bei Punktgleichheit nicht den direkten Vergleich für die Positionierung in der Tabelle heranzieht.

Der TC Iserlohn stemmte sich in der Partie gegen den hoch dekorierten und mit ausländischen Profis gespickten Kader, musste aber die Überlegenheit der Rheinländer anerkennen. Das Team von Jim Anwar steigt in die Regionalliga ab und will dort in der kommenden Freiluft-Saison versuchen, oben mitzumischen: „Ein direkter Wiederaufstieg ist schwierig, aber unser Ziel“, sagte Anwar.

TC Iserlohn - TK BW Aachen 0:9

Lukas Rüpke - Zizou Bergs 2:6, 0:6; Jim Walder - Tim van Rijthoven 6:7 (6), 6:7 (3); Lukas Ollert - Yannick Mertens 4:6, 4:6; Robin Sanz - Niels Desein 3:6, 6:7 (5); Jochen Bertsch - Yannik Reuter 4:6, 0:6; Thorsten Bertsch - Clement Geens 2:6, 2:6

Doppel: Lukas Rüpke/Maximilian Kamp - Zizou Bergs/Tim van Rijthoven 2:6, 4:6; Jim Walder/Robin Sanz - Clement Geens/Yannik Reuter 2:6, 3:6; Lukas Ollert/Thorsten Bertsch - Yannick Mertens/NIels Desein 1:6, 2:6





Jim Anwar (Trainer TC Iserlohn): „Aachen ist in Topbesetzung und nur mit Profis angereist. Wir haben versucht, dagegenzuhalten. Für Jim und Robin war in den Einzeln etwas möglich, aber gegen so starke Gegner ist es schwer.“

Thilo Fritschi (Trainer TK BW Aachen): „Kompliment an die Iserlohner Spieler, die uns alles abverlangt haben. Schade, dass wir nicht aufgestiegen sind. Aber es wäre Bonus gewesen, denn unser Saisonziel war der Klassenerhalt.

