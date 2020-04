Hilfsprogramme für die Vereine

Nicht einzigartig schlechte Ergebnisse oder Skandale, sondern das Coronavirus stellt die Sportwelt vor die bislang größte Herausforderung. Beinahe jede Entscheidung, die in diesen Tagen und Wochen getroffen wird, ist von historischem Ausmaß. Über die Lage, die damit verbundenden Probleme und mögliche Wege aus der Phase des absoluten Stillstandes haben wir mit der heimischen Bundestagsabgeordneten Dagmar Freitag in ihrer Funktion als dessen Sportausschussvorsitzende gesprochen.

Der Fahrplan, wie das öffentliche Leben wieder hochgefahren werden kann, steht eine Woche, zumindest ist ein Anfang gemacht. Gibt es ähnliche Überlegungen für den Sport?

Sport ist für viele Menschen ein bedeutender Teil des gesellschaftlichen Lebens, und die meisten von uns sehnen den Tag herbei, an dem Sport so betrieben werden kann wie vor der Krise. Aber für Sport- und Bewegungsangebote gelten dieselben Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, und darum sind wir auch hier noch von der Normalität entfernt. Wir sind gut beraten, auch im Sport dem Rat der Experten zu folgen und zu schauen, welche Schritte wir gehen können, um Sporttreiben sukzessive wieder zu ermöglichen, ohne uns selbst, aber auch andere Menschen zu gefährden. Das wird vermutlich für Individualsportarten unter freiem Himmel weniger problematisch sein als für Sportarten mit engem Körperkontakt.

Kam der Sportausschuss des Bundestages während des Shutdowns mal zusammen? Und welche Themen wurden behandelt?

Es war vor Ostern nur eine Sitzungswoche des Bundestages von den Einschränkungen betroffen, und die Fraktionen sind meinem Vorschlag gefolgt, in der Woche nicht zu einer Sitzung des Sportausschusses zusammenzukommen, da auch wir selbstverständlich gehalten sind, die Kontaktbeschränkungen möglichst umfassend umzusetzen. Allerdings haben wir uns vom Bundesministerium des Innern und vom Deutschen Olympischen Sportbund schriftliche Sachstandsberichte zukommen lassen, um über die vielfältigen Auswirkungen der Corona-Krise auf sämtliche Sportbereiche informiert zu sein. Aber die Regelungen des Notfallpaketes des Bundes gelten ja auch für den Sport, zumindest dort, wo in Verbänden und Vereinen hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt sind. Für den Bereich des Breitensports – also die klassischen Vereine vor Ort – sind einige Bundesländer dem Beispiel Hamburgs gefolgt und haben eigene Hilfsprogramme für den Sport aufgelegt, übrigens auch in Nordrhein-Westfalen, wo die Landesregierung ein mit zehn Millionen Euro ausgestattetes Programm aufgelegt hat.

Viele Verbände haben die Saison abgebrochen, andere hadern noch, auch wegen der Wertung der Saisonergebnisse – haben Sie einen Vorschlag, wie man Ligen möglichst fair beenden kann?

Vor dieser Frage steht aktuell leider jede Liga, die sich noch nicht für einen Abbruch der Saison entschieden hat. Und es werden Ungerechtigkeiten bleiben, das steht für mich außer Frage. Es gibt schlichtweg keine zufriedenstellende Antwort, zumal die Bedürfnisse der Vereine ja auch sehr unterschiedlich sind. Geisterspiele mögen wegen der TV-Gelder für die Vereine der Fußballbundesliga das größte Problem lösen, Vereine in anderen Mannschaftssportarten sind dagegen maßgeblich von Zuschauereinnahmen abhängig. Da nützen Geisterspiele dann so gut wie nichts.

Man kann sicherlich nicht alle Sportarten gleich beurteilen. Was spricht gegen Leichtathletik- oder Tennis-Training beziehungsweise generelle Trainingsmöglichkeiten in kontaktarmen Sportarten?

Grundsätzlich kann man Sportangebote sicher in mehr oder weniger risikobehaftete Sportarten einteilen. Es geht ja aber bei der Risikobewertung auch nicht nur um das Sporttreiben selbst, sondern auch um die dafür nötige Logistik, möglicherweise notwendige Platzwarte oder ähnliches, um Hygienemaßnahmen und vieles mehr. Ich bin aber zuversichtlich, dass erste Lockerungen dazu führen können, dass auch die eine oder andere Sportart, wenn auch vermutlich noch eingeschränkt, bald wieder durchgeführt werden kann.

Nun steht der Neustart der Fußball-Bundesliga im Raum, aber an der Basis sind die Sportplätze gesperrt, so dass noch nicht einmal vernünftig trainiert werden kann. Wie passt das zusammen?

Noch ist nichts endgültig entschieden. Entscheidend ist offenbar aber der große wirtschaftliche Druck auf eine Vielzahl der Proficlubs, die Saison vor allem wegen der TV-Gelder irgendwie zu Ende bringen zu können. Pressemeldungen zufolge lässt Bayern München seine Profis jetzt in ganz kurzen Abständen auf eine Corona-Infektion testen – welcher kleine Amateurverein könnte sich solch einen Luxus leisten?

Ist auf absehbare Zeit überhaupt mit Fußballspielen im Amateurbereich zu rechnen?

Mir tut jeder einzelne Fußballer und jede einzelne Fußballerin leid, der oder die jetzt nicht gegen den Ball treten kann. Da fehlt von den Kindermannschaften bis zu den Alten Herren ein wichtiges Stück der Freizeitgestaltung, des sozialen Lernens und des sportlichen Miteinanders. Aber ich wage keine Prognose, wann der Ball auf den Fußballplätzen in unserem Land wieder rollen kann. Aber glauben Sie mir, auch ich fiebere dem Tag entgegen, an dem alle Sportarten wieder zum Normalbetrieb zurückkehren können, nicht nur der Fußball.