Hockey-Neustart mit vielen neuen Regeln

Iserlohn. Die Hockeyabteilung des TuS Iserlohn hat am Hemberg-Nordhang schon ganze Arbeit geleistet.

Wer am Wochenende am Hemberg-Nordhang vorbei schaute, erhielt bereits einen Vorgeschmack, wie der Neustart von diesem Montag an vollzogen werden kann. Mit vielen Regeln, wie die Anlagen zu betreten und zu verlassen sind, wo man sich aufhalten kann und wo Desinfektionsmittel bereitstehen. Auf das Tempo gedrückt hat Hans-Jürgen Becker, der Chef des Hockeyabteilung des TuS, der vorbereitet war, als das Hochfahren des Sportbetriebes Mitte der letzten Woche beschlossen wurde.

Wie man dessen praktische Umsetzung verkündete, hält er allerdings für Populismus, man hätte den Vereinen nach mehr Zeit geben müssen, um sich auf die neue Lage einzustellen. Doch die Hockeyspieler gehören an diesem Montag zu den Ersten, die von der Heimarbeit auf den Platz zurückkehren und in kleinen Gruppen das sportartspezifische Training aufnehmen.

Nach einem Gespräch mit den Fußballern des FC Iserlohn ist klar, dass es künftig am Nordhang keinen Mischbetrieb mehr geben wird - und damit nur noch reine Fußball- und reine Hockeytage. „Jeder ist für seine Leute verantwortlich, und die Organisation klappt besser, wenn es keine Überschneidungen mehr gibt“, sagt Becker. Montags und mittwochs sind die Hockeyspieler auf dem Kunstrasen, dienstags, donnerstags und freitags die Fußballer. Für Hockey sind überdies auch Wochenendeinheiten geplant, weil einfach nicht mehr so viele Aktive zeitgleich auf den Platz kommen können. Denn die Abstandsregeln gelten, und Zweikämpfe sind vorerst tabu.

„Früher haben schon mal vier Mannschaft zeitgleich trainiert, und das geht jetzt natürlich nicht,“ erläutert der Abteilungsleiter. Zwei Trainer pro Mannschaft werden immer vor Ort sein, um die Kleingruppen anzuleiten. Und es wird Pflicht, alle Teilnehmer am Training namentlich zu erfassen.

Am Nordhang sollen die Fußballer, die nach der längsten Schonung seiner Geschichte natürlich auch den Rasenplatz nutzen, stets den Eingang am Klubheim wählen, während die Hockeyspieler das Tor am Nebenplatz nutzen. Zwischen den beiden Spielflächen gibt es das Beachvolleyballfeld. Die Netze sind eingehängt, und wenn der Betrieb anläuft, würde den Aktiven ein separater Eingang zugewiesen. Hans-Jürgen Becker hat überdies eine Bringzone eingerichtet, wo Eltern ihre Kinder zum Training absetzen können. Bei Kindern unter zwölf Jahren darf eine Begleitperson mit auf die Anlage kommen. Dort sind auch Bereiche markiert, wo Trainingstaschen und andere Gegenstände abgestellt werden können.

Was geschieht mit der Rückrunde der Feldsaison?

Umkleiden und Duschen sind geschlossen, nur die Toilette im Klubheim kann genutzt werden. Der Chef der Hockeyspieler hat rechtzeitig einige Liter Desinfektionsmittel besorgt und zwei Spender aufgestellt. Diverse Hinweisschilder geben zudem Orientierung, so dass er sich gut gerüstet fühlt für die Wiederaufnahme des Trainings. „Ich glaube, dass unsere Spieler nach der langen Pause große Lust haben, wieder etwas zu tun.“ Aber er kann auch jene verstehen, die die ersten Schritte zurück zur Normalität mit Skepsis begleiten. Das gilt für Trainer, Eltern und aktive Spieler.

„Wenn jemand jetzt nicht gleich loslegen will, habe ich dafür volles Verständnis.“ Zumal aktuell ja auch nicht absehbar ist, wann es wieder um Punkte gehen kann. Derzeit gilt noch die Vorgabe, dass der Meisterschaftsbetrieb bis zum 31. Juli ruhen soll, aber die Ankündigung der Landesregierung, Kontaktsport im nächsten Monat wieder zuzulassen, könnte zu einem Überdenken dieses Termins führen.

Einige Szenarien, wie mit der Feldsaison verfahren werden kann, wurden durchgespielt. Die erste Version: Man wertet nur die Hinrunde und bestimmt danach Auf- und Absteiger. Die zweite: Rückrundenstart im Herbst, die dritte: Rückrundenspiele erst im nächsten Jahr, um im letzten Quartal dieses Jahres nicht mit dem Beginn der Hallensaison zu kollidieren. Hans-Jürgen Becker: „Es ist auch eine Variante im Gespräch, keine Auf- und Absteiger zu bestimmen, was für unsere erste Herrenmannschaft fatal wäre.“ Denn die steht nach der Hinrunde souverän an der Spitze und vor dem Aufstieg in die 1. Verbandsliga.

Für die Jugend sieht der Abteilungschef dagegen kaum Chancen auf eine reguläre Feldsaison, denkbar sei ein verkürztes Programm nach den Sommerferien. Aber zunächst einmal geht es nur um das Training, und das soll jetzt starten. Mit Regeln, wie es sie nicht nur im Hockey noch nie gab.