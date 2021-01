Holpriger Start in der „Eishölle“

Iserlohn Vor 50 Jahren wird die Eissporthalle am Seilersee eingeweiht.

Eishockey in Iserlohn – das ist seit vielen Jahren eine Selbstverständlichkeit. In den Jahren hat sich die Sport- zur Kultstätte „Eishölle am Seilersee“ entwickelt. Auf den Tag genau 50 Jahre ist es her, dass diese Sportart in der Waldstadt ihre Premiere feierte, denn da wurde die Eissporthalle am Seilersee mit dem Oberligaspiel des EC Sauerland Deilinghofen gegen die SG Nürnberg eingeweiht.

Dass diese Partie nach schwacher Leistung mit 2:7 verloren ging und bei den rund 3000 Zuschauern der Funke der Begeisterung nicht so recht überspringen wollte, dürfte heute wohl eher zu den Randnotizen gehören. Für das heimische Eishockey war es nach zwölf teils beschwerlichen Anfangsjahren in der zweckmäßigen, aber sehr engen, 1953 erbauten Eissporthalle auf dem Gelände der kanadischen Besatzungstruppen in Deilinghofen eine Zäsur. Trotz der Unterstützung der Kanadier waren die Deilinghofer Eishockey-Enthusiasten über die Gastrolle im Camp bei Training und Heimspielen im Grunde nie hinausgekommen.

Fünf der Aktiven der ersten Stunde (Jörg und Karl-Friedrich Schauhoff, Ekke Lindermann, Klaus Neugebauer sowie Bernd Jacob) waren immer noch dabei und vollzogen nun den Sprung über Gemeindegrenzen weg in die Waldstadt Iserlohn, wo der EC Sauerland Deilinghofen erstmals eine moderne Heimspielstätte vorfand, in der man zunächst zweimal und später dreimal pro Woche trainieren durfte. „Es gab keine großen Diskussionen, erstmals hatten wir ein geregeltes Training, bei dem wir nicht gestört wurden. Natürlich hätte man auch in Deilinghofen weitermachen können, doch das war die bessere Lösung“, bestätigt ECD-Rekordspieler Jörg Schauhoff.

Erste Pläne für ein solches Bauwerk hatte es schon in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre in Iserlohn gegeben. Der damalige Brauerei-Direktor Dr. Alfons Sebastian Maier träumte seinerzeit von einer Eishockey-Fusion zwischen ECD und ERGI. Doch die Pläne platzten. Was blieb, war ein Standort, den man für die Halle schon gefunden hatte – im Seilerseegebiet. Und der lag genau da, wo die ERGI ihre Rollhockeybahn hatte. Unter dem Strich war das Grundstück definitiv ein Filetstück.

Just zu dieser Zeit hatten sich die Trainingsmöglichkeiten der Eishockey-Cracks in Deilinghofen verschlechtert, und als die kanadischen Truppen verlegt wurden, übernahmen Briten das Camp, die mit dieser Sportart nichts am Hut hatten. Letztlich wurde aber erreicht, dass man die Halle auf eigene Kosten noch eine Weile betreiben durfte.

Ein Silberstreif am Horizont zeichnete sich da aber schon ab, denn zu Beginn der Saison 1969/70 befasste sich der Vorstand des ECD mit einer neuen Halle in Iserlohn. Der Iserlohner Ratsherr Hubert Schmitz setzte sich erfolgreich für den Bau in Iserlohn ein, zumal es in Hemer nur wenig Neigung gab, ein Angebot der Firma IBACO zur Errichtung des Gebäudes aus Firmenmitteln zu prüfen oder gar anzunehmen. Während Deilinghofens Bürgermeister Ernst Loewen, gleichzeitig ECD-Präsident, und der langjährige Vorsitzende Günter Althaus erreichten, dass die Eishockey-Cracks bis zur Fertigstellung der Halle am Seilersee am alten Standort bleiben konnten, kam bald die frohe Kunde vom Baubeginn in Iserlohn, für den sich auch Stadtdirektor Werner Ettemeyer stark machte.

Den ersten Spatenstich nahm dann allerdings Dr. Maier vor, der „geistige Vordenker“ des Projekts, der aber bei der Umsetzung nicht nennenswert in Aktion getreten war. Schon bald startete der ECD in die Saison 1970/71, die zunächst wieder in Deilighofen begann, während die Halle am Seilersee wuchs und wuchs. In der Weihnachtszeit gestattete die IBACO einer breiten Öffentlichkeit eine Besichtigung der neuen Sportstätte, mit der die ECD-Spieler nur anfangs „fremdelten“. Spätestens als dem Klub mit dem 5:1 gegen den EV Pfronten der erste Sieg gelang, war das Eis gebrochen.

„In der Saison 70/71 hatten wir keine besonders gute Mannschaft“, blickt Jörg Schauhoff ein wenig kritisch auf diese Phase zurück. Zwei Jahre später habe das schon anders ausgesehen. Da seien die anfänglich 850 Sitz- und 3000 Stehplätze schon häufiger nahezu ausgelastet gewesen. Grundsätzlich waren jene 3000 Zuschauer zum Eröffnungsspiel für heimische Verhältnisse Rekord. „In Deilinghofen waren bei Topspielen vielleicht 2500 Fans da, aber davon haben dann auch viele nichts gesehen“, erinnert sich Jörg Schauhoff an die frühen Jahre.

Das war in Iserlohn anders. Dort war alles sehr großzügig angelegt. „Wir haben mit unseren Spielen auch sehr schnell dafür gesorgt, dass sich eine Iserlohner Eishockey-Gemeinde bildet“, so Schauhoff. Viele Fans, die schon in Deilinghofen dabei waren, machten den Umzug mit, einige habe man auch verloren, doch letztlich habe sich alles in die richtige Richtung entwickelt. War das Eröffnungsspiel eher enttäuschend, feierte man später große Feste am Seilersee. Dass die Halle trotz zahlreicher Umbaumaßnahmen in die Jahre gekommen ist, will Jörg Schauhoff nicht verhehlen. „Sie ist eben jetzt 50 Jahre alt, aber es waren gute Voraussetzungen für die Entwicklung der Sportart“, macht er deutlich.