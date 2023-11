HTV Hemer bietet Volmetal vor 400 Zuschauern Paroli

Hagen Ersatzgeschwächtes Bjelanovic-Team erkämpft sich im Verbandsliga-Duell beim starken TuS Volmetal einen wichtigen Punkt.

Die erste Saisonniederlage gegen TuS Ferndorf II haben die Handballer des HTV Hemer auf jeden Fall gut verdaut. Beim Tabellennachbarn TuS Volmetal erkämpfte sich die personell geschwächte Mannschaft von Bosko Bjelanovic ein 24:24.

Handball-Verbandsliga: TuS Volmetal – HTV Hemer 24:24 (12:12). Welche Serie hat am Samstagabend weiterhin Bestand, die der zu Hause zuvor verlustpunktfreien „Taler“ oder die der auswärts ungeschlagenen Hemeraner? Ein Unentschieden war in dieser von beiden Seiten intensiv geführten Partie vor dem Anpfiff keine Option oder doch? Denn am Ende der rasanten Partie zwischen zwei Teams mit absolutem Siegeswillen ergab halt zweimal 12:12 vor 400 begeisterten Zuschauern eine gerechte Punkteteilung. Der HTV hatte den besseren Start. Er profitierte von den technischen Fehlern der Hausherren und druckvollem Aufbauspiel im Rückraum – 2:5. Dennoch wurde gerade Linksaußen Elias Lübbering so gut wie überhaupt nicht in die Konzepte eingebunden. Dafür steuerte Keeper Dominik Bock gleich einen gehaltenen Siebenmeter bei. Die Torhüter-Leistungen waren überragend. Sowohl der Hemeraner als auch Maximilian Müller, die beide aus dem Nachwuchs des Letmather TV entstammen, trugen maßgeblich dazu bei, dass sich die Torquote in überschaubaren Grenzen hielt. Der TuS Volmetal, der in Unterzahl auch auf den Mann zwischen den Pfosten verzichtete und einen weiteren Feldspieler brachte, nutzte risikoreiche HTV-Kreisanspiele zu Tempogegenstößen aus – 9:10 (23.). Obwohl der HTV danach zweimal in Folge traf, reichte es trotz der Volmetaler Bankstrafe nicht zur Pausenführung.

Im zweiten Abschnitt schien die Partie endgültig zu kippen. TuS-Keeper Müller entschärfte die Siebenmeter von Luis Gran und David Wizy – 14:12. Aber die Hemeraner stoppten den Negativlauf. Nun im Rückraum mit Wael Ben Youssef, kämpfte sich der HTV in das Spiel zurück. Lübbering war mit fünf Treffern einer der Trümpfe. Da auch Bock und der zweite Torhüter David Wizy bei zwei weiteren Strafwürfen nicht zu bezwingen waren, stand die Partie bis zum Ende auf des Messers Schneide. Über 18:17 (46.), 18:19, 20:22 (53.) empfahl sich der HTV vier Minuten vor Schluss beim 21:23 für den Gewinn von zwei Punkten. Die Zeitstrafe gegen Ben Youssef kam zur Unzeit, innerhalb von nur zwei Minuten lagen die Volmetaler selbst mit 24:23 in Front, das Publikum riss es förmlich von den Sitzen. 26 Sekunden standen noch auf der Uhr, Bosko Bjelanovic nahm vor dem Freiwurf eine Auszeit. Die ausgezeichneten Referees zeigten vor Zeitspiel-Ablauf nur noch einen Ballkontakt an. Die Chance, gegen die Sechs-Mann-Mauer zu treffen, war gering. Doch hier stand dem HTV das Glück zur Seite. Der Wurf von Ben Youssef wurde für Müller unhaltbar abgefälscht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe