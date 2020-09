HTV Hemer freut sich auf Kieler Talente

Hemer. HTV Hemer gegen THW Kiel: unzweifelhaft kann diese Partie, die am Samstag um 15 Uhr im Grohe-Forum steigt, als der Höhepunkt der Saisonvorbereitung des heimischen Handball-Oberligisten betrachtet werden, auch wenn die Stars auf Kieler Seite nicht dabei sein werden – schließlich handelt es sich um die U23 des THW, die ebenfalls in der Oberliga spielt.

„Wir sind ja auch fast eine U23“, sagt Jan Thiele, der Sportliche Leiter der Hemeraner mit Blick auf den niedrigen Altersdurschnitt der Mannschaft und die Spieler, die vor ihrer ersten Saison im Seniorenbereich stehen. Thiele war auch derjenige, der maßgeblich am Zustandekommen dieses Spiels beteiligt war. „Das passierte rein zufällig und lief über eine Facebook-Gruppe, die zur Vereinbarung von Testspielen genutzt wird. Jedenfalls meldete sich dann Kiels Trainer Jan-Niklas Richter, der ja ursprünglich aus dem Raum Hagen/Dortmund kommt, und fragte, ob wir nicht gegeneinander spielen wollen, da er mit seiner Mannschaft in der Gegend sei.“ Thiele musste nicht lange überlegen, und so wurde das Testspiel frühzeitig angesetzt – so früh, dass die HTV-Verantwortlichen noch bangen mussten, ob auch Zuschauer dabei sein dürfen.

Hemeraner Vorstand bittet um frühzeitiges Erscheinen

In dieser Hinsicht gibt es längst grünes Licht. 168 Zuschauer werden ins Grohe-Forum gelassen, Einlass ist ab 14 Uhr. Es gibt eine „Abendkasse“, an der Eintrittskarten zu einheitlich sechs Euro verkauft werden. Rüdiger Vorhoff, stellvertretender Vorsitzender des HTV, legt den Zuschauern ein zeitiges Erscheinen ans Herz. „Wir wollen für Entzerrung sorgen. Schließlich müssen sich alle noch per QR-Code anmelden, und die Anmeldung muss geprüft werden.“