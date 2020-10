HTV Hemer hofft auf das Ende der Durststrecke

Hemer. Heimspielpremiere für die Handballer des HTV Hemer in der Saison 2020/21. Rund 150 Zuschauer dürften an diesem Samstag gegen den TuS Bommern dabei sein, und mancher von ihnen wird sich fragen, wann er eigentlich zum letzten Mal einen Oberliga-Sieg im Grohe-Forum miterlebt hat? Antwort: Es war am 3. Oktober 2019 (29:28 gegen Haltern). Dabei blieb es bis zum Saisonabbruch im März, als nur kümmerliche sechs Punkte auf dem Konto standen.

Diese Tatsache macht auch Trainer Pedro Alvarez zu schaffen. „Wenn man über ein Jahr kein Punktspiel gewonnen hat, muss man die Mentalität und die Arbeitsweise ändern. Und dafür brauchen wir starke Leute.“ Natürlich ist bei dem Portugiesen die Hoffnung groß, dass gegen den Aufsteiger der Bann gebrochen wird. Er erlebte eine gute Trainingswoche, sah dass Routinier Philip Trattner nach der langen Pause immer besser in Schwung kommt und fasste Vertrauen in den neuen Torhüter Marko Jurakic, der sein Debüt geben soll. „Bei den jungen Spielern sind Leistungsschwankungen völlig normal, aber die erfahrenen Leute helfen ihnen sehr,“ sagt Alvarez.

Er ist überzeugt, dass seine Mannschaft alles geben wird, um das Erfolgserlebnis zu feiern. „Ich verspreche Kampf und das Bemühen um ein gutes Spiel und um Spektakel für die Fans.“ Den Gast aus Bommern, der komplett antreten kann, bezeichnet er als eingespieltes Team mit Routine. „Die haben eine gute Mitte mit zwei starken Werfern und verteidigen aggressiv. Wir werden gegen eine sehr wettbewerbsfähige Mannschaft spielen.“ Und die kann auf das Tempo drücken, was sich auch im ersten Heimspiel gegen Haltern trotz des 26:28 zeigte.

HTV Hemer - TuS Bommern

Sa., 19.30 Uhr, Grohe-Forum

HTV: Jurakic, Kohl, A. Wizy; Bjelanovic, Blunk, Brieden, Frenzel, D. Wizy, Sahlmann, Trattner, Spiekermann, Flügge, Lübbering, Ostermann, Lima, Soares, Voigt.

Letzte Resultate: 23:26 (A) Schalke, 26:19 (A) Hohenlimburg (Test)