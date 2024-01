HTV Hemer trennt sich von Frauen-Trainer Florian Müller

Hemer Florian Müller ist nicht mehr Trainer der Oberliga-Frauen des HTV Hemer. Die Trennung erfolgte am Dienstag, ein Nachfolger steht parat.

Die jüngste 27:31-Niederlage gegen den HC TuRa Bergkamen ist zu viel gewesen: Der HTV Hemer hat daraus die Konsequenzen gezogen und sich von Florian Müller, dem Trainer des Frauen-Oberliga-Teams, getrennt. Laut Müller folgte die Trennung zwar einvernehmlich, auf Nachfrage sagte er jedoch, dass er nicht damit gerechnet habe, dass das Spiel gegen seinen Heimatverein das letzte als Trainer der Frauen war. Müller war erst im Sommer nach längerer Suche als Nachfolger von Dirk Niedergriese präsentiert worden, der damals trotz der Verbandsliga-Meisterschaft gehen musste, und legte mit dem Oberliga-Neuling einen starken Start hin: Nach vier Spieltagen standen 6:2 Punkte auf dem Konto. Unter Berücksichtigung des Rückzuges des HSV Minden-Nord kamen aus den anschließenden elf Partien aber nur nochmal sechs Zähler dazu, verloren gingen unter anderen fünf der jüngsten sechs Spiele. „Es haben sich Niederlagen eingestellt, wodurch beim Team die Köpfe heruntergegangen sind“, schildert Müller.

Bedauern und die Notwendigkeit des Handelns

Tatjana Schroth, Teammanagerin der HTV-Frauen, begründete den Schritt am späten Dienstagabend im Anschluss an eine Vorstandssitzung: „Uns ist in der Tat die Leichtigkeit verloren gegangen. Wir hätten das Bergkamen-Spiel niemals verlieren müssen und dürfen. Und um aus dieser Spirale wieder herauszukommen, mussten wir einen neuen Impuls setzen. Uns blieb leider nichts anderes übrig, als auf einen neuen Trainer zu setzen.“

Florian Müller hält vom Team nach wie vor eine Menge

Florian Müller führt die Niederlagenserie neben dem angeknacksten Selbstvertrauen seiner Spielerinnen auch auf die personellen Probleme zurück, die den Trainings- und Spielbetrieb beeinträchtigten. „Wir hatten deswegen vor dem letzten Spiel auch zu Konsequenzen gegriffen, aber die Verunsicherung war trotzdem quer durch die Mannschaft zu spüren.“ Von seinen nun ehemaligen Spielerinnen hält er weiterhin viel: „Sie sind ein homogenes Team, das zusammenhält und tollen Handball spielen kann. Auch die Moral ist intakt, denn hängen gelassen haben sie sich nie.“ Müller gab an, das Kapitel Hemer vorerst ruhen zu lassen. Er bestätigte, dass es das Angebot seitens des Vereins gab, eine Aufgabe im Jugendbereich zu übernehmen, dass er es aber mit dem Hinweis, weiterhin im Seniorenbereich tätig sein zu wollen, ablehnte. Beim HTV hatte er es erstmals mit Erwachsenen zu tun. „Wenn die Mannschaft den Kopf wieder frei bekommt, dann hat sie genügend Qualität, um die Liga zu halten“, ist Müller überzeugt.

Henning Becker kommt für die letzten acht Spiele

Die Aufgabe, dieses Potenzial aufs Parkett zu bringen, wartet nun vor allem auf Henning Becker. Er soll die HTV-Frauen gemeinsam mit Oliver Landsiedel und Marco Fritsche in den letzten acht Saisonspielen betreuen. Tatjana Schroth: „Henning Becker hat sich dazu bereit erklärt, bei uns für die letzten acht Saisonspiele einzuspringen, wofür wir ihm sehr dankbar sind – genauso wie wir Florian Müller dankbar sind, dass er sich vor der Saison dazu bereit erklärt hat. Wir hoffen, dass er die Mannschaft wachrüttelt, sie zusammenholt, dadurch auf Kurs bringt und deutliche Ansprachen findet. Wir hoffen, mit ihm den richtigen Trainer gefunden zu haben.“

Becker begegnete dem HTV schon einmal gegnerischer Trainer

Becker wird damit innerhalb von nur einer Saison für den dritten Verein tätig sein. In die laufende Spielzeit startete er als Trainer des Hemeraner Ligakonkurrenten HSG Schwerte-Westhofen, den er nach einer kurzen, gesundheitlich bedingten Auszeit, bis November trainierte. In dieser Phase kreuzten sich auch schon die Wege mit dem HTV, der am 29. Oktober mit 29:23 bei der HSG triumphierte. Der 52-Jährige wechselte im Dezember als Co-Trainer zum Männer-Verbandsligisten TG Voerde und nun also zurück in die Frauen-Oberliga. Sein Debüt auf der Hemeraner Bank wird er am Samstag im Auswärtsspiel beim TSV Hahlen geben.

