HTV möchte mit Spielfreude ins Endspiel

Anders als es zuletzt regelmäßig in der Meisterschaft der Fall war, will sich der HTV im Pokalspiel gegen Sundern nicht aufhalten lassen.

Hemer. Der Handball-Oberligist trifft am Samstag im Pokalhalbfinale auf den Bezirksligisten HV Sundwig

„Wir wollen ein fast in Vergessenheit geratenes Gefühl wieder neu erleben. Beim Abpfiff als Gewinner auf dem Parkett zu stehen, das macht immer Spaß“, erklärte Volker Isenberg, der zusammen mit Bosko Bjelanovic als Trainerduo des Handball-Oberligisten HTV Hemer fungiert.

Am Samstag (Anwurf: 18 Uhr, Grohe-Forum) gehen die Hemeraner als Favorit ins das extra auf das Karnevals-Wochenende gelegte Pokal-Halbfinale. Denn zu Gast ist der erst viermal in der Bezirksliga-Meisterschaft erfolgreiche Abstiegskandidat HV Sundern. Isenberg hat in Absprache mit seinem Trainerkollegen nach dem Ausfall von Philip Trattner den Mittelblock neu formiert. Dort sollen sich Torben Voigt, Lars Henckels und Bosko Bjelanovic für die kommende Partie gegen den Soester TV einspielen.

„Die Mannschaft hat eine starke Trainingseinheit absolviert, das stimmt uns alle zuversichtlich. Wir starten mit der Stammformation. Danach werden wir allerdings flott durchwechseln, alle Akteure werden ihre Spielanteile bekommen. Der Spaßfaktor steht bei allem Ernst erst einmal im Vordergrund“, stellt Isenberg klar. Mit einer stabilen Deckung will der Oberligist den Grundstein für den fest eingeplanten Erfolg legen. Im weiteren Verlauf soll das Tempo hoch gehalten werden, um den klassenniederen Gegner auch konditionell in die Knie zu zwingen. Denn der HTV, der in dieser Partie nur auf Youngster Elias Lübbering verzichten muss, möchte erneut ins Pokalfinale einziehen. Um den zweiten Platz streiten sich die beiden Landesligisten HVE Villigst/Ergste und DJK Bösperde.