„Ich habe wieder mehr Adrenalin verspürt“

Die Gästebank kam Boris Blank (hier als DNL-Trainer in Iserlohn) bei seiner Rückkehr fremd vor.

Iserlohn. Ausgerechnet an seiner alten Wirkungsstätte feiert Boris Blank einen besonderen Premierensieg als DEL-Chefcoach.

Es sind die Geschichten, die nur der Sport schreibt. Seit Saisonbeginn warteten die Krefeld Pinguine auf einen Punktgewinn, wenige Stunden vor dem Freitagsspiel in Iserlohn entließen die Verantwortlichen Trainer Mihail Svarinskis und beförderten Co-Trainer Boris Blank zunächst zum Chefcoach. Der dann ausgerechnet an seiner alten Wirkungsstätte am Seilersee die neun Spiele andauernde Pleitenserie beendete. Dass sein Sohn Alexander Blank, der vor elf Monaten als 18-Jähriger sein DEL-Debüt im Roosters-Trikot gab, mit seinem Treffer zum 3:2 für die Pinguine der Partie die entscheidende Wende gab, rundet diese Geschichte ab.

Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, bis Boris Blank nach der Partie aus der Kabine kam. „Manchmal vermisse ich es schon“, sagt er mit Blick in Richtung seines alten Arbeitsplatzes, der Kabine des DNL-Teams. Noch vor einem Jahr trainierte er das Team der Young Roosters, nun fegten seine Schützlinge, die KEV-Profis, die Roosters mit 6:3 aus deren Halle. „Es ist Zufall und Schicksal, dass das erste Spiel für mich als Headcoach in Iserlohn war. Zum Glück haben wir gewonnen“, sagt Boris Blank.

War es nur Glück oder hat er die Mannschaft heiß gemacht, sich an seiner alten Wirkungsstätte für ihn besonders ins Zeug zu legen? „Ich konnte nicht viel ändern. Wir haben nicht trainiert, nur taktisch etwas gewechselt. Wichtig ist, dass die Jungs trotz neun Niederlagen mental stark geblieben sind“, stellt er seinen Einfluss nicht in den Vordergrund. Sein Sohn Alexander dürfte dagegen heiß gewesen sein. „Wenn man gegen seinen Ex-Klub spielt, verspürt man eine Extramotivation. Das ging mir früher nicht anders.“

Um die Geschichte seines Karrieresprungs von der DNL zum DEL-Cheftrainer macht er selbst kein großes Aufsehen. „Das ist Zufall und war so auch nicht geplant. Ich weiß nicht, wie lange ich das machen darf, denn es wird ein neuer Trainer gesucht.“ Der 42-Jährige bleibt bescheiden. Die im Vergleich zum Nachwuchs- und Co-Trainer größere Verantwortung verspürte Boris Blank auf der ungewohnten Gästebank in der Eissporthalle durchaus. „Es ist etwas anderes. Ich habe mal wieder etwas mehr Adrenalin gespürt. Man muss schnelle Entscheidungen treffen. Manchmal liegt man richtig, manchmal falsch. Das machst du als Co-Trainer nicht“, beschreibt er die neue Herausforderung.

Mitte Juli hatte sich Blank entschieden, das Angebot der Pinguine für den Job des Co-Trainers anzunehmen. Mit einem neuen Eigentümer und Geschäftsführer zog in der Seidenstadt das eishockeytechnische Chaos ein. Trainer Glen Hanlon warf nach nur 26 Arbeitstagen das Handtuch, Co-Trainer Svarinskis übernahm, und Boris Blank rückte an die Stelle des ersten Co-Trainers. Zuvor war noch Ex-ECD-Spieler Roger Nicholas als Geschäftsführer zurückgetreten. Beim „Magenta Cup“ streikten die Spieler, weil der Kader trotz Gehaltsverzichts immer größer wurde. Die schwachen Auftritte seit Saisonstart hatten nun die Entlassung von Svarinskis zur Folge.

Kommen einem nicht Zweifel, ob es die richtige Entscheidung war, das beschauliche Iserlohn verlassen zu haben? „Nein. Sicherlich war es stressig, aber ich bin wieder nach Hause gekommen. Meine Familie ist da, mein Haus ist da. Ich schlafe jeden Abend in meinem Bett. Ich bereue nichts“, streicht er die persönlichen Beweggründe für die Rückkehr nach Krefeld heraus.

Die Rückkehr nach Krefeld nicht bereut

Er spielte neun Jahre für die Pinguine in der DEL, es folgten vier Spielzeiten bei den Roosters bis zum Ende der Spielerkarriere. „Iserlohn ist dadurch meine zweite Heimat geworden. Ich freue mich, hier bekannte Leute zu sehen“, sagt Boris Blank. Die Pinguine haben sein Cheftrainerdasein offiziell auf zwei Partien beschränkt. Reizt es da nicht angesichts des Debüterfolges, die Aufgabe bis zum Saisonende zu übernehmen? „Was kommt, das kommt. Ich gebe alles. Wenn die Verantwortlichen entscheiden, einen neuen Trainer zu holen, ist das okay“, stellt er keine Ansprüche an seinen Arbeitgeber.

Trotz der neuen beruflichen Herausforderung blickt Blank weiterhin auf die Entwicklung der Young Roosters im DNL-Bereich und freut sich, dass mit Nils Elten und Finn Becker zwei Nachwuchscracks mit 17 Jahren den Sprung in den Profibereich gewagt haben. Seinen Nachfolger Arthur Grass hat er selbst empfohlen und tauscht sich weiterhin mit ihm aus.