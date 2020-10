Foto: Michael May

Basketball In Außenseiterrolle zu den Sixers

Iserlohn. Kangaroos spielen vor Publikum beim Farmteam des Mitteldeutschen BC.

Sie haben sich intensiv auf diese Partie vorbereitet, und sie gehen davon aus, dass sie auch stattfindet. Früh am heutigen Samstag wird sich der Tross der ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos in Richtung Sachsen-Anhalt in Bewegung setzen, wo um 18 Uhr die Partie bei den BSW Sixers angesetzt ist.

Beim Farmteam des Erstligisten Mitteldeutscher BC dürften die Trauben für die heimischen Korbjäger hoch hängen. Zwar haben die Ostdeutschen erst einmal gespielt und auswärts knapp in Wedel verloren, doch die personelle Besetzung des Teams lässt entsprechendes Potenzial erkennen. Der Star der Truppe ist auch gleichzeitig der Senior. Mit dem Serben Pantelic wurde ein international erfahrener Center verpflichtet, der mit den beiden Kroaten Petkovic und Jelic die Achse der Mannschaft bildet.

Drumherum finden sich Perspektivspieler wie Schmikale oder Rahn, die zusammen mit den Doppellizenzlern Danes, Friederici oder Nadjfeji eine gelungene und obendrein talentierte Mischung bieten, die natürlich ihre Heimpremiere nicht in den Sand setzen möchte.

In vier Vergleichen gab es noch keine Niederlage

Gegen den Fusionsklub der einstigen Teams aus den Orten Bitterfeld, Sandersdorf und Wolfen haben die Kangaroos bislang noch nicht verloren, sind aber nicht zum ersten Mal gegen diesen Gegner in der Außenseiterrolle. Aus dieser Position heraus will die Mannschaft von Trainer Stephan Völkel auch diesmal bestehen und endlich den ersten Saisonerfolg landen. Der Einsatz von Moritz Hübner ist weiterhin fraglich. Er wird nur mitwirken, wenn er voll belastbar ist.

Die Voraussetzungen im Training waren unter der Woche aber besser. Coach Völkel hatte zehn Akteure zur Verfügung: „Wir müssen sehen, dass wir voran kommen. Dabei werden wir versuchen, unser Spiel zu spielen und dem Gegner das Leben schwer zu machen.“

Auf der Homepage der BSW Sixers wird übrigens angekündigt, dass diese Partie in der 950 Zuschauer fassenden Sporthalle in Sandersdorf-Brehna vor Publikum stattfindet. Viele Tickets seien bereits online abgesetzt worden, einige wenige gebe es noch an der Abendkasse, heißt es weiter.

BSW Sixers - Iserlohn Kangaroos

Sa., 18 Uhr, Sandersdorf

Kangaroos: J. Dahmen, Francisco, Prostran, Graham, Möller, Buss, Dizdar, R. Dahmen, Marei, Schneider. - Fraglich: Hübner (verletzt).

Letzte Resultate Iserlohn: 81:94 (H) Düsseldorf, 75:77 (A) Münster. - Letzte Resultate Sixers: 75:81 (A) Wedel. - Gesamtbilanz gegen die Sixers: 4 Spiele, 4 Siege. - Saison 2019/20: 79:68 (H), 89:88 (A).