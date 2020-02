In Brandenburg geht es um die „big points“

Nach der Karnevalspause steigt die Spannung in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B. Zwei Spiele sind in der Hauptrunde noch zu absolvieren, und die haben es für die Iserlohn Kangaroos in sich. An diesem Sonntag geht es zum Tabellenletzten nach Stahnsdorf, am nächsten Samstag kommt der aktuelle Zehnte Rist Wedel zum Hemberg, der auch ein Kontrahent in den Play-downs werden könnte.

Für die wollen sich die Waldstädter natürlich die bestmögliche Ausgangsposition verschaffen, und demzufolge setzen sie im anstehenden Duell mit den Brandenburgern auf Sieg. Dass es so glatt wie im Hinspiel im Oktober läuft, erwartet allerdings niemand, schließlich hat sich bei den TSK 49ers seither einiges getan. Mit Nicolai Coputerco kam ein neuer Trainer, und mit Giese, dem Franzosen Troussel und dem Amerikaner Quinn sind drei neue Spieler dabei.

„Das ist eine völlig andere Mannschaft,“ sagt Trainer Milos Stankovic, der auf viel Talent und Erfahrung beim Gegner verweist. Der hat in Topscorer Fülle und Salami seine Führungsspieler, aber es wird nicht ausreichen, nur diese beiden zu stoppen. „Die spielen schnell, haben gute Dreierschützen und sind auch von Außen sehr gefährlich“, betont Stankovic. Von seiner Mannschaft fordert er daher eine hohe Intensität in der Defensive und Dominanz bei den Rebounds.

Am Sonntag um 7.30 Uhr wird der Kangaroos-Tross gen Brandenburg aufbrechen und versuchen, die lange Fahrt bis zum Spielbeginn aus den Beinen zu bekommen. „Optimal ist die Vorbereitung natürlich nicht, aber das Problem haben auch andere Mannschaften,“ sagt der Coach. Nach zwei effektiven Trainingswochen und wegen des bis auf den Ex-Stahnsdorfer Dennis Teucher wieder voll besetzten Kaders (Joshua Dahmen und Elijah Allen haben ihre Blessuren auskuriert) ist er zuversichtlich. „Als Mannschaft sind wir besser, und wenn wir unsere Leistung abrufen, gewinnen wir.“

TSK 49ers - Iserlohn Kangaroos

So., 16 Uhr, Halle Kleinmachnow

Kangaroos: Frazier, Ziring, Schwarz, Brkic, Buss, Allen, J. Dahmen, Schneider, R. Dahmen, Marei. - Nicht dabei: Teucher (verletzt)

Letzte Resultate - Iserlohn: 82:98 (A) Bochum, 98:73 (H) Düsseldorf - TSK: 64:70 (A) BSW Sixers, 70:66 (H) Dresden - Gesamtbilanz gegen TSK 49ers: 4 Siege, 1 Niederlage. - Letzte Vergleiche 2016/17: 84:74 (H), 70:92 (A) - Hinrunde: 93:73 für Iserlohn.