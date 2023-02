In der Fanszene der Iserlohn Roosters ist die Wut groß

Iserlohn. Mit einer Reihe von Bannern drücken Fans der Iserlohn Roosters ihre Unzufriedenheit aus. Doch im Zentrum der Kritik stehen nicht die Spieler.

Beleidigend waren die auf Bannern gezeigten Parolen gegen Kölns Moritz Müller im Rahmen von dessen Ehrung zum 1000. DEL-Spiel am Freitag. Der gleiche Teil der Stehplatztribünen-Besucher übte beim letzten Heimspiel der Iserlohn Roosters gegen Schwenningen auf insgesamt fünf Spruchbändern deutliche Kritik an der Iserlohner Klubführung. Trainer Greg Poss und Pressesprecher Felix Dötsch bezogen im Anschluss auf der Pressekonferenz Stellung zu den Plakaten.

Greg Poss äußerte sich nur in ein paar kurzen Sätzen nach dem 3:2 gegen die Wild Wings zum Sportlichen. Vielmehr schienen ihn die Transparente einiger Anhänger, der sogenannten „Stehplatzmitte“ zu bewegen. Besonders die Kritik an Manager Christian Hommel („Alles reinzuhauen … C.H. Du machst Dich lächerlich) und Clubchef Wolfgang Brück („Friede Freude Eierkuchen? – Bald geht Wolfgang wieder Steine suchen“ und „Iserlohn Roosters – Ein Profiverein von Amateuren geführt“) gingen Poss nahe. „Ich kenne Christian Hommel, seit er 15 Jahre alt ist. Wir haben ihn damals von den Junioren bis in die erste Mannschaft gebracht. Ich hatte ihn in der Nationalmannschaft. Ich glaube, niemand hat solch ein Herz für den Verein wie Christian Hommel“, brach der frühere und aktuelle Coach eine Lanze für den Sportlichen Leiter, der auf Nachfrage keinen Kommentar abgeben wollte. „Dazu gibt es nichts zu sagen.“

Unzufriedenheit kommt zum Ausdruck

Auf den weiteren Transparenten („Jedes Jahr die gleiche Leier – Eure leeren Worte gehen uns auf die Eier“ und „Lasst Euren Worten Taten folgen – sonst kann man sein Geld auch im Puff vergeuden“) ließen die Anhänger weiter ihren Dampf ab.

Greg Poss nahm dies zum Anlass auch auf die Planungen und den bevorstehenden Umbruch bei den Roosters einzugehen: „Der Trainerstab, Christian, Wolfgang, Karsten Mende und Axel Müffeler wollen es zu unserem Lebenswerk machen, das hier alles dafür getan wird, um auf einem konstant hohen Niveau zu spielen. Wir werden in der Zukunft sehr viel investieren.“ Poss Aussagen wirkten dabei wie eine Brandrede. „Unser Ziel ist, mit Herz alles zu geben. Wie heute, Dienstag, Sonntag und auch in der Zukunft.“

Torsten Ankert kann Frust der Fans verstehen

Gelassen reagierte Kapitän Torsten Ankert. „Dass darauf nichts Positives gestanden hat, ist uns auch aufgefallen. Mich haben die Aussagen aber unberührt gelassen. Dass unsere Fans nicht glücklich sind, ist doch klar gewesen, wir als Mannschaft waren es ja auch nicht.“ Ankert äußerte aber erneut sein Unverständnis über die Extreme am Seilersee. „Entweder ist hier alles zu positiv oder zu negativ.“

Roosters-Sprecher Felix Dötsch erklärte auf Nachfrage, dass man sich der Kritik stellen werde, diese aber im Rahmen bleiben müsse.

Eine offizielle Reaktion von Klubseite soll noch folgen

„Insbesondere mit Blick auf die Situation am Freitag ist die Frage, dass der Ton die Musik macht. Da wird es sicherlich noch mal den Hinweis geben. Wir wollen aber auch nichts zensieren und lassen uns vorher nichts freigeben. Wir nehmen das als konstruktive Kritik an und schauen dann, dass wir das Beste für alle Seiten daraus machen.“

Wie ein geringer Teil des Roosters-Anhangs, der meist schwarz gekleidet ist, während der Heimspiele die Stimmung in der Eissporthalle beeinflusst, zeigte sich am Sonntag, als es über weite Strecken sehr ruhig blieb. Erst zu Spielende sorgten andere Teile der Fans für Lautstärke.

