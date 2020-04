In Dröschede rollt der Rubel – nicht der Ball

„Hamsterkäufe“, „Coronavirus“ oder „Shutdown“ – wenn im Spätherbst das Wort des Jahres gekürt wird, dürften diese drei genannten Begriffe Chancen auf vordere Plätze haben. Oder wird es „Geisterticket“? Ein Wort, das zwar auch im Zusammenhang mit der aktuellen Ausnahmesituation steht, aber wesentlich positiver besetzt ist. Immerhin gehen Eintrittskarten für Veranstaltungen, die gar nicht stattfinden, in diesen Tagen zu hunderttausenden über die virtuelle Ladentheke und bescheren den Vereinen in Zeiten des eingestellten Spielbetriebs wichtige Einnahmen. Seit Freitag generiert sie auch Fußball-Landesligist Borussia Dröschede.

Miriam Haase hat die Sache für den Klub von der Emst angestoßen. Als stellvertretende Geschäftsführerin Spielbetrieb gehört sie dem Jugendvorstand der Borussia an, sie ist Mutter des in der G-Jugend kickenden Jannik und Spielerfrau. Ihr Gatte Kai gehört zum Stamm der zweiten Mannschaft, die Familie lebt zudem in Dröschede. Die Identifikation mit ihrem Heimatverein trieb Miriam Haase zunächst ins Internet.

An erster Steller stand derGedanke dem Verein zu helfen

„Ich hatte nach Möglichkeiten und Ideen gesucht, wie man der Borussia helfen kann“, schildert sie. Die Recherche führte schnell zum Ziel. Über das Portal „DFBnet“ stieß sie auf die Seite www.geisterspieltickets.de, die vom TC Freisenbruch eingerichtet wurde. Der Klub aus dem Essener Osten, derzeit in der Kreisliga A beheimatet, sorgte vor einigen Jahren schon einmal für Aufsehen, als Online-Teammanager das Kommando übernahmen und seitdem unter anderem über die Finanzen des Vereins und die Mannschaftsaufstellung entscheiden. Der Trainer hat seitdem den Willen der Mehrheit zu befolgen.

Jetzt also die Geistertickets. „Kirchturmdenken können wir uns während der Coronakrise nicht leisten. In dieser schweren Zeit sitzen wir alle im gleichen Boot und müssen zusammenhalten“, erklärt Mit-Initiator Peter Wingen die Motivation des Revierklubs. Und so kann mittlerweile jeder Verein neben Eintrittskarten auch kulinarische Fußballklassiker verkaufen: Auf der Emst gibt es die Bratwurst für zwei Euro, das Bier für 1,80 Euro, das alkoholfreie Erfrischungsgetränk für einen Euro, eine gemischte Tüte für 80 Cent, sowie Eis und weitere Spezialitäten. Für Miriam Haase stand außer Frage, dass auch Angelika Klysczs selbstgemachte Frikadellen virtuell angeboten werden. Und dafür, dass sich die Mannschaft nach dem Spiel eine Kiste Bier teilen kann, können die Anhänger ebenfalls sorgen. Die Eintrittskarte kosten einheitlich drei Euro. „Die Preise haben wir festgelegt, und uns dabei an den realen Preisen orientiert“, erklärt sie. Miriam Haase hat zudem den Überblick, was bis gestern Nachmittag verkauft wurde: Sie zählte 30 Flaschen Bier, 49 Bratwürste und 15 Kisten Bier für die Mannschaften. „Die Nachfrage nach den Tickets ist bislang nicht so hoch“, sagt sie. Dennoch ist sie mit dieser Zwischenbilanz sehr zufrieden, immerhin wurden dadurch 630 Euro generiert. „Ein Taxiunternehmer hat versprochen, im Wert von 100 Euro zuzugreifen.“

Beim ohnehin kreativen Vorstand musste sie auch gar keine dicken Bretter bohren. Der Vorsitzende Uwe Ginsberg gab rasch grünes Licht für die Aktion. „Wir haben aufgrund der aktuellen Situation auch unsere Sorgen und Nöte, weil wir nicht darauf ausgelegt sind das Geld zu sparen, was wir übers Jahr einnehmen. Um einen letzten Hilferuf handelt es sich in diesem Fall nicht, aber es ist doch eine spaßige Möglichkeit, uns zu unterstützen.“

Insgesamt sieben IserlohnerKlubs machen mit

Damit es keine Missverständnisse gibt: Wer ein Geisterticket kauft und sich dazu eventuell noch einen Geistersnack und ein Geistergetränk gönnt, geht nicht in Vorkasse. Es gibt keine Gutscheine, die eines Tages eingelöst werden können. Das macht auch Miriam Haase nochmal deutlich. „Es handelt sich um eine rein virtuelle Unterstützung. Man könnte auch sagen um eine Spende.“

Die Seite „geisterspieltickets.de“ ging am 1. April online. Mittlerweile haben sich dort knapp 400 Vereine registriert, darunter auch einige aus Iserlohn. Freisenbruchs Geschäftsführer Gerrit Kremer nannte am Dienstag allein drei Abteilungen des TuS Iserlohn, nämlich American Football, Dart und Skat, zudem sind der FC Iserlohn, der VfR Lasbeck-Stenglingsen und der VfK Iserlohn dabei, Hemeraner Vereine dagegen noch nicht.

Über die Dauer der Aktion haben sich die Freisenbrucher noch gar keine Gedanken gemacht. Der Fortbestand der Krise ist aber ein Anhaltspunkt. „Nachdem wir die Idee hatten, wollten wir die Seite möglichst einfach halten und so schnell wie möglich an den Start bringen“, schildert Kremer. Eingekauft werden kann über Paypal, per Kreditkarte oder Lastschriftverfahren. Am Monatsende wird das Geld ausgezahlt, wobei ein Teil des Erlöses die Betriebskosten deckt, denn auch Internetseiten gibt es nicht umsonst.